Ferrara, ecco le amichevoli precampionato

Ancora pochi giorni e il Kleb Basket 2022/2023 comincerà la nuova stagione. Il raduno del gruppo biancazzurro è fissato per martedì 16 agosto, alle ore 18.30, alla Giuseppe Bondi Arena, quando i giocatori si ritroveranno per la distribuzione del materiale e la presentazione di rito. Il programma della pre season sarà ricco di appuntamenti, ufficiali e non. La prima uscita del Kleb è datata domenica 28 agosto, quando alla Bondi Arena (ore 19) arriveranno gli Stings Mantova. Giovedì 1 settembre, test di prestigio a Pisogne contro Brescia, compagine che milita nella massima serie, poi sabato 3 (ore 18), altro test casalingo contro l’Assigeco Piacenza. Martedì 6, con palla a due alle ore 19, a Ferrara arriverà l’Andrea Costa Imola. Il primo appuntamento ufficiale è datato sabato 10: alle ore 20.30, per la prima gara della Supercoppa, match interno contro Cividale. Mercoledì 14 (ore 20.30), trasferta a Udine e sabato 17 (ore 20.30) viaggio a Mantova per gli ultimi due appuntamenti con il girone della Supercoppa. Nella settimana che andrà da lunedì 19 a domenica 25, in base a quanto succederà in Supercoppa, possibili altri due test contro Faenza e Rimini. Domenica 2 ottobre, esordio in campionato contro Udine: si giocherà alla Giuseppe Bondi Arena, con inizio alle ore 18.

La campagna abbonamenti “Ripartiamo da te” ripartirà lunedì 29 agosto, con la prelazione per gli abbonati della passata stagione fino al 3 settembre.

Lorenzo Montanari

Ufficio stampa Kleb Basket Ferrara