Ferrara: Smith squalificato, la società fa ricorso

La Fip, ieri pomeriggio, ha comunicato i provvedimenti disciplinari in merito alle gare dell’ultimo turno. Dopo l’espulsione di Andrew Smith, ecco il provvedimento a riguardo: “Squalifica per una gara per comportamento plateale nei confronti del pubblico ospitante, al momento dell’abbandono del terreno di gioco a seguito dell’espulsione per doppio fallo tecnico [art. 35,1c RG,art. 24,2b RG]”.

Essendo già stato squalificato dopo la gara contro la Fortitudo Bologna, il giocatore non potrà scendere sul parquet in occasione della partita di domenica contro l’OraSì Ravenna. La società del patron Marco Miozzi oggi pomeriggio ha presentato ufficialmente ricorso contro il provvedimento di squalifica. È attesa la decisione in merito.

Lorenzo Montanari

Ufficio stampa Kleb Basket Ferrara