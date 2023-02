Final Four Coppa Italia LNP 2023 : copertura televisiva integrale su LNP PASS ed MS Channel

Lega Nazionale Pallacanestro rende noti gli appuntamenti televisivi con la Final Four di Coppa Italia LNP 2023 Old Wild West.

Che avrà una copertura integrale delle gare su tutte le piattaforme partner di LNP, streaming e satellite, in diretta e on-demand.

Per un’offerta complessiva di circa 15 ore di live dalla E-Work Arena di Busto Arsizio, ospitate dall’offerta di LNP PASS e dai palinsesti di MS Channel (canale 814 Sky).

La FInal Four sarà raccontata attraverso le telecronache di Niccolò Trigari (per la Serie A2) e Giovanni Poggi (Serie B), il commento tecnico di Paolo Lepore, bordocampo ed interviste di Enrico Bonzanini.

SABATO 11 MARZO (Semifinali Serie B e Serie A2)

13:00 VI.DA.SI. REAL SEBASTIANI RIETI – BLACKS FAENZA

IN TV – Diretta su LNP Pass (streaming, per abbonati), canale MS Channel 814 Sky (satellite, pay), canale MS Channel free Tivusat (satellite, in chiaro)

15:30 ELACHEM VIGEVANO – AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI

IN TV – Diretta su LNP Pass (streaming, per abbonati), canale MS Channel 814 Sky (satellite, pay), canale MS Channel free Tivusat (satellite, in chiaro)

18:00 VANOLI CREMONA – REALE MUTUA TORINO

IN TV – Diretta su LNP Pass (streaming, per abbonati), canale MS Channel 814 Sky (satellite, pay), canale MS Channel free Tivusat (satellite, in chiaro)

20:45 ACQUA S.BERNARDO CANTU’ – TRAMEC CENTO

IN TV – Diretta su LNP Pass (streaming, per abbonati), canale MS Channel 814 Sky (satellite, pay), canale MS Channel free Tivusat (satellite, in chiaro)

DOMENICA 12 MARZO (Finali Serie B e Serie A2)

16:00 FINALE SERIE B

IN TV – Diretta su LNP Pass (streaming, per abbonati), canale MS Channel 814 Sky (satellite, pay), canale MS Channel free Tivusat (satellite, in chiaro), Italbasketofficial Twitter (streaming, in chiaro)

19:00 FINALE SERIE A2

IN TV – Diretta su LNP Pass (streaming, in chiaro), canale MS Channel 814 Sky (satellite, pay), canale MS Channel free Tivusat (satellite, in chiaro)

