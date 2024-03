Final Four Coppa Italia LNP 2024 Old Wild West: la copertura televisiva, telecronisti ed opinionisti

Lega Nazionale Pallacanestro rende noti gli appuntamenti televisivi con la Final Four di Coppa Italia LNP 2024 Old Wild West.

Che avrà una copertura integrale delle gare su tutte le piattaforme partner di LNP, in chiaro ed in streaming, in diretta e on-demand.

Per un’offerta complessiva di circa 15 ore di live dal Palazzetto dello Sport di Roma.

LNP PASS – Sabato 16 e domenica 17 la Final Four sarà raccontata su LNP PASS dalle telecronache di Manuel Scappa (per la Serie A2) e Stefano Blois (Serie B Nazionale), con il commento tecnico affidato a Riccardo Esposito ed Alex Righetti.

RAISPORT – Domenica, la Finale di Serie A2 avrà la grande ribalta di RaiSport HD, con la telecronaca di Maurizio Fanelli ed il commento tecnico di Sandro De Pol. Cui si aggiungeranno, per un ricco pre e post gara, le interviste ed opinioni di Edi Dembinski e Stefano Michelini.

SABATO 16 MARZO (Semifinali Serie B Nazionale e Serie A2)

14:00 FABO HERONS MONTECATINI – LIOFILCHEM ROSETO

IN TV – Diretta su LNP Pass (streaming, per abbonati).

16:15 UNIEURO FORLI’ – ACQUA S.BERNARDO CANTU’

IN TV – Diretta su LNP Pass (streaming, per abbonati).

18:30 TECNOSWITCH RUVO DI PUGLIA – AKERN LIBERTAS LIVORNO

IN TV – Diretta su LNP Pass (streaming, per abbonati).

20:45 TRAPANI SHARK – FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA

IN TV – Diretta su LNP Pass (streaming, per abbonati)

DOMENICA 17 MARZO (Finali Serie B Nazionale e Serie A2)

17:30 FINALE SERIE B NAZIONALE

IN TV – Diretta su LNP Pass (streaming, per abbonati)

20:45 FINALE SERIE A2

IN TV – Diretta su RaiSport HD (canale 58 Digitale Terrestre) e Rai Play (streaming, in chiaro); gara disponibile on-demand (in chiaro) sulla piattaforma RaiPlay, nella sezione dedicata al campionato di Serie A2 2023/24. Differita su LNP PASS (streaming, per abbonati) lunedì 18 dalle ore 12.00.

