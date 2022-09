Final Four Supercoppa LNP 2022 Old Wild West – La preview delle semifinali di Serie A2

IL PROGRAMMA

Final Four della Supercoppa LNP 2022 Old Wild West per la Serie A2, in programma all’Unieuro Arena di Forlì. Venerdì 23 settembre si giocano le semifinali: San Severo-Udine e Cantù-Vanoli Cremona. Sabato 24 la finale.

SEMIFINALI – Venerdì 23 settembre

Ore 18:45 – Allianz Pazienza San Severo–Apu Old Wild West Udine

Ore 21:00 – Acqua S.Bernardo Cantù-Vanoli Basket Cremona

FINALE – Sabato 24 settembre

Ore 20:45 – Finale Serie A2

SUPERCOPPA LNP SERIE A2, LA STORIA

Anno Sede Vincitrice Finalista Risultato Mvp 2016 Bologna Kontatto Fortitudo Bologna Givova Scafati 72-70 Mancinelli (F. Bologna) 2017 Trieste Alma Pallacanestro Trieste De’ Longhi Treviso 88-78 Cittadini (Trieste) 2018 Bologna Lavoropiù Fortitudo Bologna Novipiù Casale Monferrato 75-73 Leunen (F. Bologna) 2019 Milano Bertram Tortona Reale Mutua Torino 84-81 Formenti (Tortona) 2020 Cento Givova Scafati Unieuro Forlì 78-69 Benvenuti (Scafati) 2021 Lignano Sabbiadoro Giorgio Tesi Group Pistoia Gruppo Mascio Treviglio 76-70 J. Johnson (Pistoia)

LE SEMIFINALI

ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO – APU OLD WILD WEST UDINE

Dove: Unieuro Arena, Forlì

Quando: venerdì 23 settembre, 18.45

Arbitri: Boscolo Nale, Foti, Centonza

QUI SAN SEVERO

Damiano Pilot (allenatore) – “La semifinale di Supercoppa è un antipasto del secondo turno di campionato, quando ci troveremo di fronte alla compagine di Udine. Senza fare troppi giri di parole, i friulani hanno un roster profondissimo, con giocatori veterani della categoria e anche di quella superiore. In questa manifestazione hanno utilizzato un solo americano; un ‘dettaglio’ che la dice lunga sul potenziale della squadra nella sua interezza. Da parte nostra dovremo essere bravi a non snaturarci, provando con ogni risorsa a vivere con entusiasmo e al di là dei nostri limiti, cercando di rimanere il più possibile a contatto con gli avversari nei quaranta minuti”.

Augustin Fabi (giocatore, capitano) – “Non servono grandi motivazioni: l’obiettivo raggiunto, l’Unieuro Arena, la nostra avversaria oltre che le squadre di Cantù e Cremona, possono bastare per farci andare sul campo concentrati e con l’entusiasmo che serve in questi match. Non siamo a Forlì per caso! Abbiamo meritato la semifinale, anche perché le rivali sono arrivate a San Severo con l’intenzione di vincere. Penso alla sfida contro Latina capace di fare circa 100 punti nella sua gara precedente, oppure alla caparbietà di Chieti, per non dimenticare la sfida contro Rieti, che ha dimostrato di saperci mettere in difficoltà. Ora ci aspetta Udine per una sfida che vale la finale. Giochiamo a testa alta, divertiamoci e che vinca il migliore”.

Note – La squadra si è allenata a ranghi completi, sono tutti a disposizione di coach Damiano Pilot e pronti alla partenza verso Forlì.

QUI UDINE

Gabriele Grazzini (assistente allenatore) – “C’è un mix di emozioni alla vigilia di questo appuntamento. Per alcuni di noi approdare alla fase finale della competizione rappresenta un’abitudine, per altri sarà la prima volta. Di sicuro andremo a Forlì per giocarcela. Di fronte ci troveremo un’avversaria, San Severo, difficile da affrontare in questo momento. Nelle quattro gare disputate finora hanno dimostrato di saperle vincere nel finale come successo con Latina, ma anche di avere degli strappi di grandi parziali fatti e grandi parziali subiti all’interno della stessa gara. Non si potrà dare nulla per scontato, dovremo essere bravi a contenere eventuali loro break e a rispondere con le nostre armi. È una squadra completa, dinamica, frizzante. Sarà un bel test per noi”.

Francesco Pellegrino (giocatore) – “Non vediamo l’ora di scendere in campo a Forlì. Affronteremo una squadra già incontrata nel corso dei play off della passata stagione, San Severo, che ricordiamo molto fisica, anche se in estate ha cambiato gran parte del roster. Dopo le quattro gare tra fase a gironi e quarti di finale abbiamo cercato di recuperare al meglio le energie per affrontare questa nuova sfida”.

Note – Nella lista dei convocati è stato inserito anche il neo-acquisto Isaiah Briscoe, presentato lunedì alla stampa. Mentre tra gli ex dell’incontro figura Agustin Fabi, che ha vestito la casacca bianconera nella stagione 2019/20.

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – VANOLI BASKET CREMONA

Dove: Unieuro Arena, Forlì

Quando: venerdì 23 settembre, 21.00

Arbitri: Maschio, Nuara, Miniati

QUI CANTÙ

Romeo Sacchetti (allenatore) – “In tutta la preseason la squadra ha dimostrato di andare molto a strappi. A Trapani non mi è piaciuto assolutamente l’atteggiamento. Siamo partiti discretamente e poi abbiamo subìto il loro rientro, una cosa che era già successa nelle altre uscite di queste settimane. Voglio capire se si tratta di una questione legata ai carichi di lavoro della preparazione o se è di testa. Si alza ulteriormente l’asticella adesso, perché siamo alla Final Four di Supercoppa e incontriamo squadre di alto livello e che non sono arrivate lì per caso. Ci tocca un avversario ostico come Cremona e sono contento perché sarà un bel test per metterci alla prova. La Vanoli è una formazione molto fisica, aggressiva e che pressa con grande intensità. Questa semifinale ci darà delle indicazioni importanti sul nostro momento. A parte Nicola Berdini, possiamo contare sulla formazione al completo”.

Note – Indisponibile Nicola Berdini nel roster canturino, il resto della squadra è al completo. La semifinale di Supercoppa LNP contro la Vanoli è un derby prestigioso per la squadra di coach ‘Meo’ Sacchetti, ex di turno che ha allenato la compagine cremonese dal 2017 al 2020, conquistando il primo trofeo della storia della Vanoli nel 2018/19, con l’affermazione in Coppa Italia nella finale contro Brindisi. I precedenti nelle partite ufficiali sono a favore dei canturini, con 16 vittorie su 23 gare disputate. Nell’ultima stagione in Serie A, nel 2020/21, un successo per parte: un pesantissimo ko dei biancoblù in trasferta per 101-67 e un convincente successo a Desio per 92-85. Entrambe le squadre nelle prime quattro uscite stagionali in Supercoppa (gironi di qualificazione e quarti di finale) hanno collezionato tre successi su quattro gare disputate. Simile la valutazione: 86.5 per Cremona e 85.3 per Cantù. A livello di statistiche personali, la migliore media punti della Vanoli a oggi è di Davide Denegri (16.3), seguito da Jalen Cannon (10.8), Lorenzo Caroti (9.8) e Joseph Yantchoue Mobio (9.5).

QUI VANOLI CREMONA

Demis Cavina (capo allenatore) – “La qualificazione alla Final Four non è certamente un risultato banale: siamo infatti un gruppo nuovo, in campo e fuori. Sono molto contento soprattutto per la Società, per come ha approcciato questa categoria, fornendoci tutti gli strumenti per lavorare bene e non facendoci mancare nulla. Da parte nostra, in campo, siamo partiti lavorando con grande determinazione. Tutti questi elementi messi insieme hanno portato a buoni risultati, che rimangono comunque preseason. Ho sempre parlato di amichevoli ufficiali e continuerò a farlo, anche se, ora che siamo agli sgoccioli, abbiamo voglia di portare a casa un trofeo ed approcciare questa Final Four con la giusta mentalità. Andiamo a Forlì con la voglia di provare a vincere”.

Lorenzo Caroti (giocatore) – “Il raggiungimento della Final Four è stato un grande risultato perché siamo una squadra nuova. A Forlì dobbiamo mantenere lo stesso livello di energia e ambizione che abbiamo tenuto in questo precampionato. Poi dovremo provare a divertirci, perché penso sia la cosa fondamentale in una manifestazione dove nessuna delle squadre è al cento per cento della forma. Per quanto riguarda Cantù, è un’ottima squadra con ottimi giocatori. Era già forte la scorsa stagione, quest’anno lo è ancora di più grazie a giocatori di grande esperienza. Sarà sicuramente una bellissima sfida”.

Note – Tutto il roster è a disposizione di coach Demis Cavina. L’allenatore di Cantù, Romeo Sacchetti, ha guidato la Vanoli Basket Cremona in Serie A dal 2017 al 2020, conquistando con i colori biancoblù la Coppa Italia 2019.

