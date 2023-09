Final Four Supercoppa LNP 2023 Old Wild West – La preview delle semifinali in Serie A2

IL PROGRAMMA

Si gioca la Final Four della Supercoppa LNP 2023 Old Wild West per la Serie A2, al PalaTerme di Montecatini Terme. Sabato 23 settembre in programma le semifinali: Trapani-Verona e Real Sebastiani Rieti-Treviglio. Domenica 24 la finale.

SEMIFINALI – Sabato 23 settembre

Ore 16:15 – Trapani Shark-Tezenis Verona

Ore 20:45 – Real Sebastiani Rieti-Gruppo Mascio Treviglio

FINALE – Domenica 24 settembre

Ore 19:00 – Finale Serie A2

SUPERCOPPA LNP SERIE A2, LA STORIA

Anno Sede Vincitrice Finalista Risultato Mvp 2016 Bologna Kontatto Fortitudo Bologna Givova Scafati 72-70 Mancinelli

(F. Bologna) 2017 Trieste Alma Trieste De’ Longhi Treviso 88-78 Cittadini (Trieste) 2018 Bologna Lavoropiù Fortitudo Bologna Novipiù Casale Monferrato 75-73 Leunen

(F. Bologna) 2019 Milano Bertram Tortona Reale Mutua Torino 84-81 Formenti (Tortona) 2020 Cento Givova Scafati Unieuro Forlì 78-69 Benvenuti (Scafati) 2021 Lignano Sabbiadoro Giorgio Tesi Group Pistoia Gruppo Mascio Treviglio 76-70 J. Johnson (Pistoia) 2022 Forlì Vanoli Cremona Allianz Pazienza San Severo 71-67 Lacey

(V. Cremona)

LE SEMIFINALI

TRAPANI SHARK – TEZENIS VERONA

Dove: PalaTerme, Montecatini Terme (Pt)

Quando: sabato 23 settembre, 16.15

Arbitri: Lo Guzzo, Galasso, Valleriani

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://t.ly/uvuo_

QUI TRAPANI

Daniele Parente (allenatore) – “Raggiungere questa Final Four deve essere motivo di grande soddisfazione, perché stiamo affrontando un precampionato molto faticoso, sempre lontani da casa. La partita contro Trieste mi ha stupito per la tempra dimostrata dai ragazzi e questa qualità la dovremo portare sempre con noi. Nessuna squadra può essere al top in questo momento della stagione, ma stiamo provando a costruire una nostra specifica identità. Giocheremo contro Verona, squadra allenata da un grande coach come Ramagli e che gioca un basket frizzante e moderno. Da parte nostra dovremo provare a tenere noi le redini del match, provando a rendere meno pericolose possibile le loro bocche di fuoco”.

Andrea Renzi (giocatore) – “Siamo molto fieri di aver raggiunto questo primo traguardo di squadra. In questa fase della stagione non si può essere al top, ma stiamo lavorando bene e stiamo imparando a conoscerci: deve essere questo, tra alti e bassi, il nostro percorso di crescita. Andremo a Montecatini con la consapevolezza che saremo quattro squadre allo stesso livello e che tutte hanno le potenzialità per vincere la Supercoppa. Credo che la partita contro Verona sarà difficilissima, per il blasone ed il talento della squadra e perché comunque noi dovremo affrontare l’ennesimo lungo viaggio, ma sono certo che ce la giocheremo alla pari”.

Note – Semifinale di Supercoppa LNP. Il basket trapanese riabbraccia Federico Massone, ora alla Scaligera, per due stagioni alla Pallacanestro Trapani tra il 2021 e il 2023.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale e sull’account Instagram ufficiale di Trapani Shark.

QUI VERONA

Alessandro Ramagli (allenatore) – “Siamo nella parte finale della prestagione, che si conclude con l’atto finale della Supercoppa LNP. Andiamo volentieri a giocare a Montecatini, non derogheremo da quelle che sono state le nostre regole e dedicheremo alla partita l’allenamento di venerdì. Giocheremo contro un avversario molto ambizioso, molto sperimentale, perché hanno ancora fuori un giocatore di rotazione e soprattutto non hanno il centro titolare. Trapani è una squadra di grande talento che gioca una pallacanestro di alto ritmo, però sono ancora in evoluzione. Noi abbiamo intenzione di onorare al massimo delle nostre possibilità pur non derogando dalle nostre abitudini”.

Lorenzo Penna (giocatore) – “Essere alla Final Four è il risultato che deriva da partite molto impegnative, l’ultima delle quali giocata molto bene contro Forlì, anche se nel finale abbiamo rischiato di perderla. Di fatto quella gara ci dà tante motivazioni, per non ripetere gli stessi errori e ora ci dà l’opportunità di giocare partite di alto livello alla Final Four. Sabato cercheremo di fare il massimo per conquistare la partita e l’accesso alla finale. Contro Trapani sarà un match difficile e impegnativo, è una squadra che ha molte bocche da fuoco in attacco. Noi dovremo essere bravi a non metterli in ritmo, cercando di fare la nostra partita e sarà importante una tenuta mentale per tutti i 40 minuti”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

REAL SEBASTIANI RIETI – GRUPPO MASCIO TREVIGLIO

Dove: PalaTerme, Montecatini Terme (Pt)

Quando: sabato 23 settembre, 20.45

Arbitri: Rossi, Marziali, Pepponi

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://t.ly/-67oN

QUI REAL SEBASTIANI RIETI

Alessandro Rossi (allenatore) – “Siamo orgogliosi e desiderosi di fornire la miglior prestazione possibile. Andiamo a Montecatini con l’obiettivo di competere senza timore e se possibile, migliorarci ancora. La semifinale con Treviglio sarà un banco di prova durissimo, contro una squadra costruita per vincere, ambiziosa, e ben allenata. Dovremo giocare con grande compattezza per giocarci con fiducia le nostre carte”.

Marco Spanghero (giocatore) – “Siamo contenti di questo risultato, ma siamo altrettanto consapevoli che si tratta pur sempre di preseason. Affrontiamo Treviglio che è una grande squadra. Ci giocheremo le nostre carte e proveremo a regalare a Società e tifosi la finale”.

Note – Assente Lorenzo Piccin per infortunio alla caviglia. Per la semifinale, la Real Sebastiani ha messo a disposizione dei propri tifosi un pullman gratuito per sostenere la squadra. Tra gli ex di turno: Alvise Sarto e Andrea Ancellotti, entrambi in passato a Treviglio.

Media – La gara sarà in diretta streaming in esclusiva su LNP Pass. La Real Sebastiani Rieti manterrà continuamente aggiornati i propri tifosi tramite i propri canali social: Facebook, Instagram e la propria app ufficiale.

QUI TREVIGLIO

Alessandro Finelli (allenatore) – “Siamo entusiasti di terminare questo precampionato con la partecipazione alla Final Four di Supercoppa: un’altra importante tappa, che ci permetterà di entrare con maggior attitudine e mentalità nel campionato che inizierà ad ottobre. Rieti è una formazione profondissima, con dieci giocatori. La coppia di americani è di primissimo livello: Jazz Johnson lo conosciamo bene avendolo incontrato l’anno scorso nei playoff con Rimini, Dustin Hogue è un atleta importante che ha giocato anche la finale scudetto con Trento. Di fianco a loro c’è un mix di italiani ben assortito con giovani in rampa di lancio, come Petrovic e Sarto, e con elementi esperti, anche di campionati vinti in A2, come Spanghero, Nobile, Raucci, Italiano e Ancellotti. Coach Rossi ha dato immediatamente un’importante identità difensiva alla sua squadra, per cui troveremo un avversario granitico, roccioso e ben organizzato”.

Federico Miaschi (giocatore) – “La semifinale con Rieti sarà sicuramente una partita difficilissima, come del resto lo sono state anche le gare di qualificazione con la JuVi Cremona e con l’Urania Milano e, ovviamente, il quarto di finale a Torino. La Real Sebastiani ha una squadra lunghissima, con un quintetto di altissimo livello e una panchina dalla quale escono giocatori di talento e di esperienza. Noi dobbiamo pensare di continuare a migliorarci, come abbiamo fatto dall’inizio della preparazione, anche se siamo partiti un po’ a rilento. Stiamo cercando di migliorare la nostra forma e di acquisire progressivamente la chimica di squadra. Siamo carichi come si deve essere quando si arriva a una Final Four. È vero che in questa fase della stagione tutto quello che viene è guadagnato, ma andiamo a Montecatini per provare a vincere con Rieti: la nostra testa è lì”.

Note – Coach Alex Finelli ritrova la Real Sebastiani Rieti, suo ultimo team prima dell’approdo a Treviglio. Sulla panchina amaranto-celeste, nel campionato di Serie B 2021/22, il tecnico bolognese (23 vinte-6 perse in stagione regolare) guidò il suo quintetto al secondo posto nel Girone C, raggiunse la finale (doppio 3-0 nei primi due turni di playoff) e venne sconfitto 3-2 da Agrigento, prima del Girone D e col favore campo, perdendo 63-60 in gara 5 in Sicilia. Nel roster reatino compaiono due ex trevigliesi, entrambi in biancoblù nel campionato 2020/21: l’esterno Alvise Sarto (37 partite e 286 punti) e il lungo Andrea Ancellotti (22 partite, 100 punti). In casa Gruppo Mascio resterà ancora ai box l’americano Terrell Harris, infortunatosi alla caviglia in occasione della prima uscita ufficiale a Cremona; saranno da valutare in extremis le condizioni di Brian Sacchetti e Bruno Cerella, usciti anzitempo dalla contesa di Torino. Per la Blu Basket è la seconda partecipazione alla fase finale di Supercoppa LNP, dopo la Final Eight 2021 a Lignano Sabbiadoro, dove raggiunse la finale (superando JB Monferrato 76-66 e Udine 84-73), cedendo il trofeo a Pistoia (70-76).

Media – La gara viene trasmessa in diretta streaming su LNP Pass (per abbonati). Aggiornamenti in tempo reale sui profili social ufficiali di Blu Basket Treviglio: Instagram (blubasket_1971), Facebook (Blu Basket Treviglio) e X (Blubasket_T).

