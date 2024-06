FINALE G3 – Fortitudo Bologna – Trapani, la sala stampa: le parole di Caja e Diana

Le parole dei coach al termine della gara.

Caja – Intanto un pensiero e una dedica alla famiglia Gentilini, che per tutto l’anno mi hanno fatto sentire il loro apprezzamento. Poi grande applauso ai ragazzi, che hanno buttato il cuore oltre l’ostacolo rifiutando di finire adesso la stagione: hanno fatto di tutto per giocare un’altra partita davanti ad un pubblico che merita soddisfazioni per la partecipazione e l’affluenza. Domenica servirà un’altra partita superlativa, so che i ragazzi la faranno perché l’hanno sempre fatta, cercheremo di raccogliere energie anche se non è facile. Qualcuno del pubblico se l’è presa con Sergio, e non lo capisco perché oggi vanno tutti elogiati. Ogden? Avremmo giocato per lui, vedendo lì il punto debole di Trapani, lo posso solo ringraziare perché nel palmo si sente i punti tirare. Lo abbiamo cavalcato, lo cavalcheremo ancora. Le polemiche? Cose ingigantite, a Trapani sono arrivato in conferenza e non mi avevano detto che erano in diretta, mio errore in buona fede senza nessun problema. Non ho nessun risentimento, spero possa essere presente alla prossima partita: è uno che fa tanti investimenti e mette soldi veri. Ha inserito giocatori di livello, è giusto che segua la squadra qui, in un posto di gente perbene. E se poi Trapani vincerà daremo loro la mano, altrimenti ne giocheremo un’altra. Io non ho percepito alcun sentimento negativo verso di me.

Diana – Complimenti alla Fortitudo, noi non abbiamo avuto un buon approccio. Solo quando abbiamo iniziato a giocare di squadra siamo riusciti a prendere buoni tiri, abbiamo difeso e riaperto la panchina. Ma il killer instinct lo hanno avuto loro.

Bolpin – Sono contento della prestazione individuale ma soprattutto di quella di squadra. Tutti abbiamo dato qualcosa in più, tutti super. La difesa? L’abbiamo vinta principalmente lì, contro una squadra di talento come Trapani.

Panni – Trapani è una grande squadra, sapevamo sarebbero tornati sotto nel quarto quarto. Noi non molliamo mai, e in gara due potevamo vincere, abbiamo perso per – diciamo – degli episodi. Oggi Bolpin ha fatto l’Aradori, io ho messo due canestri e sono contento. Abbiamo dei super tifosi, complimenti anche a quelli di Trapani che sono venuti in tanti, ma qui è un’altra storia. Ribaltare la serie? Ci proveremo.

