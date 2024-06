Finale Playoff Serie A2 – La presentazione di gara 2 Cantù-Trieste

CALENDARIO

Giovedì 6 giugno si gioca gara 2 di finale playoff di Serie A2 Old Wild West nel Tabellone Oro tra Acqua S.Bernardo Cantù e Pallacanestro Trieste, con i giuliani avanti 1-0, dopo la vittoria esterna nella prima partita. Serie al meglio delle 5 gare, con alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa.

Giovedì 6 giugno, ore 21.00

Desio: Acqua S.Bernardo Cantù-Pallacanestro Trieste (Serie: 0-1 Trieste)

TUTTO SUL TABELLONE ORO DEI PLAYOFF DI A2 OLD WILD WEST 2024

Al seguente link tutte le informazioni sul Tabellone Oro dei Playoff di Serie A2 Old Wild West 2024 (tabellone, formula, calendari): https://www.legapallacanestro.com/serie/1/playoff-playout/2024/ita2_a_poff

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il settimo anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B Nazionale. Con l’iniziativa GO WILD TOGETHER, portando in cassa nei ristoranti Old Wild West il biglietto della partita oppure l’abbonamento LNP, avrete uno sconto speciale del 15% tutti i giorni (maggiori informazioni sul sito www.oldwildwest.it/LNP).

GARA 2 CANTÙ-TRIESTE IN DIRETTA ESCLUSIVA SU RAISPORT HD E RAI PLAY

Lega Nazionale Pallacanestro ha stipulato un accordo con RAI, che ne ha acquisito i diritti per la trasmissione in esclusiva lineare free. Le gare del campionato di Serie A2 Old Wild West 2023/2024 sono ospitate dal canale RaiSport HD, numero 58 della piattaforma digitale terrestre. La gara selezionata è inoltre visibile, sempre in diretta ed in chiaro, sulla piattaforma Rai Play (https://www.raiplay.it/dirette/raisport); ma anche in tutti i territori raggiunti dal satellite Hotbird 13 (Europa e bacino del Mediterraneo) e sul canale internazionale Rai Italia, trasmesso e diffuso nel mondo, in lingua italiana. La gara sarà inoltre disponibile in visione free-on demand su Rai Play, nella sezione dedicata al campionato di Serie A2 2023/24 (https://www.raiplay.it/programmi/basketseriea2portale), dove verranno archiviate e rese disponibili, per l’intera durata della stagione, tutte le gare trasmesse, in chiaro, sia su RaiSport HD (canale 58 del digitale terrestre), che sulla piattaforma Rai Play. Giovedì 6 giugno in diretta esclusiva su RaiSport HD e Rai Play gara 2 di finale playoff nel Tabellone Oro tra Acqua S.Bernardo Cantù e Pallacanestro Trieste, dal Pala FitLine di Desio, sull’1-0 per Trieste. Collegamento dalle 20.55, palla a due alle 21.00. Telecronaca di Maurizio Fanelli, commento tecnico di Sandro De Pol.

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – PALLACANESTRO TRIESTE

Dove: Pala FitLine, Desio (Mb)

Quando: giovedì 6 giugno, 21.00

Arbitri: Radaelli, Moretti, Barbiero

Serie: 0-1 Trieste

In diretta esclusiva free su RaiSport HD (canale 58 digitale terrestre)

In diretta esclusiva free su Rai Play: https://www.raiplay.it/dirette/raisport

QUI CANTÙ

Devis Cagnardi (allenatore) – “Siamo 1-0 per loro, riguarderemo la partita con i ragazzi e la analizzeremo. Sappiamo che l’approccio non è stato buono e che domani (giovedì, ndr) dovrà essere diverso. Dobbiamo ripartire da quanto di buono fatto negli ultimi due quarti della prima partita, perché sappiamo che gara 2 deve essere nostra, ed il sostegno che abbiamo ricevuto dai nostri tifosi deve essere un’ulteriore motivazione”.

Lorenzo Bucarelli (giocatore) – “Abbiamo perso gara 1. Ci vuole calma e responsabilità, senza fare drammi perché dobbiamo pensare una partita alla volta con calma, per migliorare le cose negative e prendere di buono quanto fatto. In gara 2 sappiamo che ci vorrà un grande approccio”.

Note – Roster al completo.

Media – La partita sarà visibile in diretta esclusiva free su RaiSport HD ed in streaming su Rai Play; mentre la radiocronaca dell’incontro sarà trasmessa sulle frequenze FM di Radio Cantù 89.600 (Lombardia) e sul sito radiocantu.com.

QUI TRIESTE

Jamion Christian (allenatore) – “Cantù ha avuto molte occasioni su cui dobbiamo lavorare, per migliorare in gara 2. Ci aspettavamo una vera battaglia e questo è quello che abbiamo ottenuto ieri sera (martedì, ndr). In gara 1 c’è stata molta fisicità, molto lavoro difensivo, senza permettere a Cantù di imporre la sua di fisicità, che era ciò che ci spaventava di più alla vigilia della partita. Nel terzo quarto, però, c’era molta tensione e abbiamo avuto grandi difficoltà in attacco e anche nel movimento della palla. Poi, alla fine, nell’ultimo quarto, c’è stata una prova di essenzialità e concretezza. Devo dare molto credito a loro per aver risposto in maniera incredibile nel terzo quarto di gara 1. La loro capacità di cambiare su tutti i blocchi ci ha messo un po’ in difficoltà. Nelle ultime 3 settimane, abbiamo passato molto tempo a lavorare sull’attacco ai cambi difensivi. Semplicemente non l’abbiamo eseguito a quel livello ieri sera (martedì, ndr). La storia della prima partita è stata la capacità dei nostri giocatori di mantenere la calma, quando loro sono tornati in partita. Parliamo di essere al meglio quando il meglio è richiesto. Nella prima gara abbiamo dimostrato un’esecuzione perfetta nei momenti chiave”.

Note – Francesco Candussi verrà valutato per la contusione rimediata al ginocchio sinistro in gara 1.

Media – Diretta tv in esclusiva free su RaiSport HD ed in streaming su Rai Play.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

NOTIZIE DALLE SEDI REALIZZATE DAGLI UFFICI STAMPA DEI CLUB DI SERIE A2 OLD WILD WEST