Finale Playoff Serie A2 – La presentazione di gara 2 Trapani-Fortitudo Bologna

CALENDARIO

Lunedì 3 giugno è in programma gara 2 di finale playoff di Serie A2 Old Wild West nel Tabellone Argento tra Trapani Shark e Flats Service Fortitudo Bologna, sull’1-0 per Trapani. Serie al meglio delle 5 gare: alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa.

Lunedì 3 giugno, ore 21.00

Trapani: Trapani Shark-Flats Service Fortitudo Bologna (Serie: 1-0 Trapani)

TUTTO SUL TABELLONE ARGENTO DEI PLAYOFF DI A2 OLD WILD WEST 2024

Al seguente link tutte le informazioni sul Tabellone Argento dei Playoff di Serie A2 Old Wild West 2024 (tabellone, formula, calendari): https://www.legapallacanestro.com/serie/1/playoff-playout/2024/ita2_b_poff

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il settimo anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B Nazionale. Con l’iniziativa GO WILD TOGETHER, portando in cassa nei ristoranti Old Wild West il biglietto della partita oppure l’abbonamento LNP, avrete uno sconto speciale del 15% tutti i giorni (maggiori informazioni sul sito www.oldwildwest.it/LNP).

GARA 2 TRAPANI-FORTITUDO BOLOGNA IN DIRETTA ESCLUSIVA SU RAISPORT HD E RAI PLAY

Lega Nazionale Pallacanestro ha stipulato un accordo con RAI, che ne ha acquisito i diritti per la trasmissione in esclusiva lineare free. Le gare del campionato di Serie A2 Old Wild West 2023/2024 sono ospitate dal canale RaiSport HD, numero 58 della piattaforma digitale terrestre. La gara selezionata è inoltre visibile, sempre in diretta ed in chiaro, sulla piattaforma Rai Play (https://www.raiplay.it/dirette/raisport); ma anche in tutti i territori raggiunti dal satellite Hotbird 13 (Europa e bacino del Mediterraneo) e sul canale internazionale Rai Italia, trasmesso e diffuso nel mondo, in lingua italiana. La gara sarà inoltre disponibile in visione free-on demand su Rai Play, nella sezione dedicata al campionato di Serie A2 2023/24 (https://www.raiplay.it/programmi/basketseriea2portale), dove verranno archiviate e rese disponibili, per l’intera durata della stagione, tutte le gare trasmesse, in chiaro, sia su RaiSport HD (canale 58 del digitale terrestre), che sulla piattaforma Rai Play. Lunedì 3 giugno in diretta esclusiva su RaiSport HD e Rai Play gara 2 di finale playoff nel Tabellone Argento tra Trapani Shark e Flats Service Fortitudo Bologna, dal PalaShark di Trapani, sull’1-0 per Trapani. Palla a due alle 21.00. Telecronaca di Maurizio Fanelli, commento tecnico di Sandro De Pol.

TRAPANI SHARK – FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA

Dove: PalaShark, Trapani

Quando: lunedì 3 giugno, 21.00

Arbitri: Enrico Bartoli, Cassina, Giovannetti

Serie: 1-0 Trapani

In diretta esclusiva free su RaiSport HD (canale 58 digitale terrestre)

In diretta esclusiva free su Rai Play: https://www.raiplay.it/dirette/raisport

QUI TRAPANI

Andrea Diana (allenatore) – “In gara 1 siamo partiti forte, come piace a me, ed abbiamo dato un’impronta precisa in termini di fisicità e durezza. Ci sono tante cose da aggiustare e migliorare, perché la Fortitudo è una squadra forte e organizzata che riesce sempre a punire ogni distrazione. In gara 2 si riparte 0-0 e dobbiamo averlo chiaro in mente. Mi aspetto un salto di qualità da parte nostra in termini di aggressività e continuità nell’arco dei 40 minuti, necessari per portare a casa anche gara 2. Bologna porterà delle contromisure e noi dovremo essere pronti a non mollare di un millimetro, cercando di ridurre al minimo i cali di concentrazione”.

JD Notae (giocatore, guardia) – “Sono felice della mia partita, ma ancora non abbiamo vinto nulla. Sono qua per questo: vincere e aiutare la squadra a raggiungere il nostro obbiettivo. La serie è molto lunga, dobbiamo rimanere concentrati e continuare a lavorare in vista di gara 2, con lo scopo di andare a Bologna con la serie sul 2-0”.

Note – Tutti a disposizione. Coach Andrea Diana deciderà solo alla vigilia i 10 senior da portare in panchina.

Media – Diretta tv in esclusiva free su Rai Sport HD ed in streaming su RaiPlay. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale e sull’account Instagram ufficiale di Trapani Shark.

QUI FORTITUDO BOLOGNA

Attilio Caja (allenatore) – “Complimenti a Trapani, che ha vinto meritatamente in gara 1. È stata una partita impattata bene, poi è cambiata dopo quello che ha fatto Notae, che ha creato un 14-0 di break, nel momento in cui noi eravamo riusciti ad andare in vantaggio. In seguito, siamo stati quasi sempre pari a loro. Notae ha fatto grandi cose, noi dovremo fare qualcosina di meglio, dopo che la prima partita è stata spaccata da quei 10-11 punti di differenza, che sono ballati fino alla fine. Loro hanno capitalizzato quel momento di trance agonistica. L’assenza di Aradori? Dite voi, se avere o non avere l’Mvp del campionato faccia la differenza. Cosa fare contro Notae? Non fargli prendere fiducia, forse. Come mi diceva Oscar, a volte il canestro sembra una vasca da bagno: in gara 1 all’inizio siamo stati colpevoli noi, poi bravo lui”.

Note – A seguito dell’infortunio subìto nei primi minuti di gara 1, gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Pietro Aradori hanno evidenziato una lesione benigna del tendine di Achille, a livello dell’inserzione tendino muscolare. Il giocatore sarà valutato martedì prossimo dal dott. Rodolfo Rocchi, al rientro da Trapani, per definire, insieme allo staff medico biancoblù, sia il percorso riabilitativo, sia gli esatti tempi di recupero.

Media – Diretta tv in esclusiva free su RaiSport HD ed in streaming su Rai Play.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

NOTIZIE DALLE SEDI REALIZZATE DAGLI UFFICI STAMPA DEI CLUB DI SERIE A2 OLD WILD WEST