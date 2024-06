Finale Playoff Serie A2 – La presentazione di gara 4 Fortitudo Bologna-Trapani 

CALENDARIO

Domenica 9 giugno è in programma gara 4 di finale playoff di Serie A2 Old Wild West nel Tabellone Argento tra Flats Service Fortitudo Bologna e Trapani Shark, sul 2-1 per i siciliani. Serie al meglio delle 5 gare: alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa.

Domenica 9 giugno, ore 21.00

Bologna: Flats Service Fortitudo-Trapani Shark (Serie: 1-2 Trapani)

Al seguente link tutte le informazioni sul Tabellone Argento dei Playoff di Serie A2 Old Wild West 2024 (tabellone, formula, calendari): https://www.legapallacanestro.com/serie/1/playoff-playout/2024/ita2_b_poff

GARA 4 FORTITUDO BOLOGNA-TRAPANI IN DIRETTA ESCLUSIVA SU RAISPORT HD E RAI PLAY

Lega Nazionale Pallacanestro ha stipulato un accordo con RAI, che ne ha acquisito i diritti per la trasmissione in esclusiva lineare free. Le gare del campionato di Serie A2 Old Wild West 2023/2024 sono ospitate dal canale RaiSport HD, numero 58 della piattaforma digitale terrestre. La gara selezionata è inoltre visibile, sempre in diretta ed in chiaro, sulla piattaforma Rai Play (https://www.raiplay.it/dirette/raisport); ma anche in tutti i territori raggiunti dal satellite Hotbird 13 (Europa e bacino del Mediterraneo) e sul canale internazionale Rai Italia, trasmesso e diffuso nel mondo, in lingua italiana. La gara sarà inoltre disponibile in visione free-on demand su Rai Play, nella sezione dedicata al campionato di Serie A2 2023/24 (https://www.raiplay.it/programmi/basketseriea2portale), dove verranno archiviate e rese disponibili, per l’intera durata della stagione, tutte le gare trasmesse, in chiaro, sia su RaiSport HD (canale 58 del digitale terrestre), che sulla piattaforma Rai Play. Domenica 9 giugno in diretta esclusiva su RaiSport HD e Rai Play gara 4 di finale playoff nel Tabellone Argento tra Flats Service Fortitudo Bologna e Trapani Shark, dal PalaDozza di Bologna, sul 2-1 per Trapani. Palla a due alle 21.00. Telecronaca di Maurizio Fanelli, commento tecnico di Sandro De Pol.

FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA – TRAPANI SHARK

Dove: PalaDozza, Bologna

Quando: domenica 9 giugno, 21.00

Arbitri: Dionisi, Pellicani, Foti

Serie: 1-2 Trapani

In diretta esclusiva free su RaiSport HD (canale 58 digitale terrestre)

In diretta esclusiva free su Rai Play: https://www.raiplay.it/dirette/raisport

QUI FORTITUDO BOLOGNA

Attilio Caja (allenatore) – “Dopo gara 3 rivolgo un pensiero e una dedica alla famiglia Gentilini, che per tutto l’anno mi hanno fatto sentire il loro apprezzamento. Poi un grande applauso ai ragazzi, che hanno buttato il cuore oltre l’ostacolo, rifiutando di finire adesso la stagione: hanno fatto di tutto per giocare un’altra partita, davanti ad un pubblico che merita soddisfazioni per la partecipazione e l’affluenza. Domenica servirà un’altra partita superlativa, so che i ragazzi la faranno perché l’hanno sempre fatta, cercheremo di raccogliere energie, anche se non è facile”.

Note – Assente Pietro Aradori, a seguito dell’infortunio subito in gara 1.

Media – Diretta tv in esclusiva free su RaiSport HD ed in streaming su Rai Play.

QUI TRAPANI

Tecnici ed atleti dei Trapani Shark non hanno rilasciato alcuna dichiarazione.

Note – Tutti a disposizione. Coach Andrea Diana deciderà solo alla vigilia i 10 senior da portare in panchina.

Media – Diretta tv in esclusiva free su RaiSport HD ed in streaming su Rai Play. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale e sull’account Instagram ufficiale di Trapani Shark.

