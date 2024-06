Finale Playoff Serie A2 – Tutto su gara 1 Trapani-Fortitudo Bologna 

CALENDARIO

Sabato 1° giugno si gioca gara 1 di finale playoff di Serie A2 Old Wild West nel Tabellone Argento tra Trapani Shark e Flats Service Fortitudo Bologna. Serie al meglio delle 5 gare: alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa.

Sabato 1° giugno, ore 20.30

Trapani: Trapani Shark-Flats Service Fortitudo Bologna

TRAPANI SHARK – FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA

Dove: PalaShark, Trapani

Quando: sabato 1° giugno, 20.30

Arbitri: Maschio, Ursi, Marzulli

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/46z97n9y

QUI TRAPANI

Andrea Diana (allenatore) – “Siamo cresciuti di partita in partita durante i play off, e sarà importante farlo anche durante questa finale. Rispettiamo molto la Fortitudo per il cammino che ha fatto in tutta la stagione, e soprattutto per il doppio 3-0 con cui ha chiuso quarti e semifinale. Sono una squadra molto fisica che fa della solidità difensiva il proprio marchio di fabbrica. Primi in punti concessi agli avversari, solo 70, primi nel non concedere punti dentro l’area. Si sfidano la miglior difesa del campionato contro il migliore attacco. Dovremo essere bravi ad imporre il nostro ritmo di gioco, cercando di limitare le palle perse e i tiri contestati, e mostrare quella solidità difensiva che ci ha permesso di alzare il nostro livello di performance durante questi play off. Mi aspetto un grande spettacolo sia dentro che fuori dal campo, con tutta la città di Trapani che ci darà la giusta carica per raggiungere il grande sogno”.

Matteo Imbrò (giocatore, guardia) – “Non vogliamo metterci addosso la pressione di essere favoriti, ma siamo consapevoli di quello che dobbiamo fare. Questa settimana ci siamo allenati bene, tutta la squadra è concentrata ed è a completa disposizione dello staff tecnico. Sappiamo che affronteremo una squadra fortissima, che ha dimostrato tutto il suo valore in questi playoff. Ogden è il loro giocatore di riferimento principale, ma la squadra ha dimostrato di essere lunga e completa. Tatticamente sarà una serie difficilissima, in cui vincerà la squadra che riuscirà ad essere più costante”.

Note – Tutti a disposizione. Coach Andrea Diana deciderà solo alla vigilia i 10 senior da portare in panchina.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale e sull’account Instagram ufficiale di Trapani Shark.

QUI FORTITUDO BOLOGNA

Pietro Aradori (giocatore) – “Per quello che abbiamo fatto dallo scorso mese di agosto, non solo speravamo, ma penso che ci siamo anche meritati di raggiungere la finalissima. Non era né facile né scontato, la scorsa estate in molti non ci davano nemmeno troppo credito. Invece siamo qui, dopo esser stati per tanti mesi al primo posto, poi al secondo nella fase a orologio, ed i primi due turni dei playoff li abbiamo giocati con intensità e grande attenzione. Non era per niente facile. Trapani, sia per i suoi dichiarati obiettivi sia per il fattore campo, ci sta che parta favorita. Noi rispettiamo tutti, però ce la giocheremo. Faremo la nostra serie, poi vedremo come sarà andata a finire. Ci siamo affrontati già due volte, in Coppa Italia non avevano ancora inserito Stefano Gentile e Amar Alibegovic. Li abbiamo affrontati sia con coach Parente, sia con coach Diana. Sono la squadra da battere e hanno un roster profondo. Noi saremo chiamati a partire dalla nostra metacampo per poter, poi, impostare la partita offensivamente”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass e radiofonica su Radio Nettuno Bologna Uno.

