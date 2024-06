Finale Playoff Serie A2 – Tutto su gara 1 Cantù-Trieste

CALENDARIO

Martedì 4 giugno è in programma gara 1 di finale playoff di Serie A2 Old Wild West nel Tabellone Oro tra Acqua S.Bernardo Cantù e Pallacanestro Trieste. Serie al meglio delle 5 gare, con alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa.

Martedì 4 giugno, ore 20.30

Desio: Acqua S.Bernardo Cantù-Pallacanestro Trieste

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – PALLACANESTRO TRIESTE

Dove: Pala FitLine, Desio (Mb)

Quando: martedì 4 giugno, 20.30

Arbitri: Vita, Salustri, Ferretti

In diretta per abbonati su LNP Pass

QUI CANTÙ

Devis Cagnardi (allenatore) – “Mi aspetto una serie difficile, contro una squadra forte, preparata e che è arrivata in finale meritatamente. Adesso approcciamo gara 1 cercando di pensare una partita alla volta. Sappiamo che giocheremo davanti a un grande pubblico come il nostro. Sappiamo anche che però Trieste ha saputo vincere due volte in trasferta sia a Torino che a Forlì. Sarà una partita complicata, ma ci faremo trovare pronti”.

Filippo Baldi Rossi (giocatore) – “Sarà una sfida lunga e fisica, contro una squadra molto forte. Siamo due squadre che si assomigliano molto e ci sarà da giocare con il coltello tra i denti, perché nessuno farà un passo indietro. Iniziamo questa serie davanti al nostro pubblico, che ci darà un grande aiuto, e noi che andiamo in campo vogliamo far valere questo vantaggio”.

Note – Roster al completo.

La partita sarà visibile in diretta streaming su LNP Pass; mentre la radiocronaca dell'incontro sarà trasmessa sulle frequenze FM di Radio Cantù 89.600 (Lombardia) e sul sito radiocantu.com.

QUI TRIESTE

Jamion Christian (allenatore) – “In questa fase della stagione, tutte le squadre sono al massimo livello di concentrazione. Non si tratta solo di cosa voglio io, ma di cosa siamo disposti a fare l’uno per l’altro come squadra. La nostra capacità di andare oltre l’obiettivo finale e di focalizzarci sulla connessione interna è stata il nostro scopo per tutta la stagione e continuerà ad esserlo mentre giochiamo. È cruciale tornare da Cantù con almeno una vittoria e poi trovare un PalaTrieste pieno. Cantù ha avuto una stagione straordinaria, grazie alla loro eccellente gestione, un allenatore di alto livello e giocatori formidabili. Quando due delle migliori squadre si affrontano, i margini di errore sono sottilissimi. Loro hanno avuto un grande supporto dal loro pubblico, così come noi al PalaTrieste. La capacità di entrare in campo con concentrazione e connessione, giocando per qualcosa di più grande di noi stessi, si vedrà durante la partita. Di recente, siamo stati migliori in trasferta grazie alla nostra crescente comprensione reciproca e alla volontà di sacrificarsi per il gruppo. Cantù ha un roster di alta qualità e utilizzano i loro giocatori in modo formidabile, giocando in spazi aperti e ad un ritmo più veloce del nostro. Lavorano molto bene in isolamento e mettono costantemente in difficoltà le difese avversarie. Abbiamo lavorato duramente in settimana, con allenamenti intensi per migliorare la nostra consapevolezza difensiva. Andremo in trasferta in un ambiente ostile, dove la nostra difesa dovrà dimostrare il suo valore contro una delle squadre più talentuose e offensive”.

Note – Niente da segnalare.

Diretta streaming su LNP Pass.

