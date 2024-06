Finale Playoff Serie A2 – Tutto su gara 3 Trieste-Cantù

CALENDARIO

Lunedì 10 giugno è in programma gara 3 di finale playoff di Serie A2 Old Wild West nel Tabellone Oro tra Pallacanestro Trieste e Acqua S.Bernardo Cantù, con i giuliani avanti 2-0, dopo le due vittorie esterne nelle prime due sfide disputate a Desio. Serie al meglio delle 5 gare, con alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa.

Lunedì 10 giugno, ore 21.00

Trieste: Pallacanestro Trieste-Acqua S.Bernardo Cantù (Serie: 2-0 Trieste)

TUTTO SUL TABELLONE ORO DEI PLAYOFF DI A2 OLD WILD WEST 2024

Al seguente link tutte le informazioni sul Tabellone Oro dei Playoff di Serie A2 Old Wild West 2024 (tabellone, formula, calendari): https://www.legapallacanestro.com/serie/1/playoff-playout/2024/ita2_a_poff

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il settimo anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B Nazionale. Con l’iniziativa GO WILD TOGETHER, portando in cassa nei ristoranti Old Wild West il biglietto della partita oppure l’abbonamento LNP, avrete uno sconto speciale del 15% tutti i giorni (maggiori informazioni sul sito www.oldwildwest.it/LNP).

GARA 3 TRIESTE-CANTÙ IN DIRETTA ESCLUSIVA SU RAISPORT HD E RAI PLAY

Lega Nazionale Pallacanestro ha stipulato un accordo con RAI, che ne ha acquisito i diritti per la trasmissione in esclusiva lineare free. Le gare del campionato di Serie A2 Old Wild West 2023/2024 sono ospitate dal canale RaiSport HD, numero 58 della piattaforma digitale terrestre. La gara selezionata è inoltre visibile, sempre in diretta ed in chiaro, sulla piattaforma Rai Play (https://www.raiplay.it/dirette/raisport); ma anche in tutti i territori raggiunti dal satellite Hotbird 13 (Europa e bacino del Mediterraneo) e sul canale internazionale Rai Italia, trasmesso e diffuso nel mondo, in lingua italiana. La gara sarà inoltre disponibile in visione free-on demand su Rai Play, nella sezione dedicata al campionato di Serie A2 2023/24 (https://www.raiplay.it/programmi/basketseriea2portale), dove verranno archiviate e rese disponibili, per l’intera durata della stagione, tutte le gare trasmesse, in chiaro, sia su RaiSport HD (canale 58 del digitale terrestre), che sulla piattaforma Rai Play. Lunedì 10 giugno in diretta esclusiva su RaiSport HD e Rai Play gara 3 di finale playoff nel Tabellone Oro tra Pallacanestro Trieste e Acqua S.Bernardo Cantù, dal PalaTrieste “Cesare Rubini” di Trieste, sul 2-0 per i giuliani. Palla a due alle 21.00. Telecronaca di Maurizio Fanelli, commento tecnico di Sandro De Pol.

PALLACANESTRO TRIESTE – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ

Dove: PalaTrieste “Cesare Rubini”, Trieste

Quando: lunedì 10 giugno, 21.00

Arbitri: Gagliardi, Pazzaglia, Perocco

Serie: 2-0 Trieste

In diretta esclusiva free su RaiSport HD (canale 58 digitale terrestre)

In diretta esclusiva free su Rai Play: https://www.raiplay.it/dirette/raisport

QUI TRIESTE

Jamion Christian (allenatore) – “Penso che ci siano molte cose su cui possiamo migliorare. Abbiamo vinto le prime due partite e giocato molto bene, ma Cantù è una squadra così talentuosa che richiede di continuare a migliorare. Ci sono un paio di aree in cui possiamo fare meglio: il rimbalzo offensivo, il rimbalzo difensivo, giocare fisicamente in difesa e diminuire le palle perse. Cantù forza molte palle perse nei suoi avversari, quindi dobbiamo fare attenzione. La nostra squadra ha giocato con grande determinazione durante tutto il campionato e sono davvero orgoglioso dei ragazzi, perché abbiamo trovato un modo per migliorare costantemente. Siamo fatti per affrontare questi momenti e mi piace come la squadra sta crescendo insieme nei momenti difficili. Le avversità ci hanno uniti e, giocando in un ambiente come quello di Cantù, è necessaria una connessione incredibile come squadra e come uomini. Ho detto ai ragazzi che sono orgoglioso di come hanno dimostrato questa unione. È stata una stagione incredibile che ci ha richiesto di scavare più a fondo dentro di noi. Quando giochi contro una squadra come Cantù, devi trovare di più da dare l’un l’altro. È stato un grande viaggio con i nostri tifosi, con alti e bassi, ma siamo arrivati a questo momento insieme. Abbiamo combattuto costantemente insieme e avremo bisogno di tutti al palazzetto che facciano il tifo per noi, dandoci grande energia come sesto uomo. Il ‘Red Wall’ è davvero speciale. L’energia dei nostri tifosi è tutto per noi. Siamo contenti di questo percorso e di farlo con loro. Lunedì sera sarà una partita incredibile, dovremo mettercela tutta: giocatori, Società, tifosi, tutti uniti come un’unica squadra, per darci una possibilità di giocare per qualcosa di grande”.

Note – PalaTrieste esaurito già da giorni per gara 3, tutti i biglietti disponibili sono stati venduti già nella prima giornata di vendita libera. Per dare la possibilità a tutti coloro i quali fossero rimasti senza biglietto di respirare l’atmosfera del PalaTrieste da molto vicino, sarà allestito un maxischermo gratuito nell’attiguo Stadio “Nereo Rocco”, sotto la Curva Furlan (accesso dal varco 34, dalle 20.15).

Media – Diretta tv in esclusiva free su RaiSport HD ed in streaming su Rai Play.

QUI CANTÙ

Devis Cagnardi (allenatore) – “Siamo delusi di essere 0-2, ma non è finita. È chiaro che siamo spalle al muro, però è anche vero che servono 3 vittorie per vincere questa serie. I nostri avversari sono a 2 vittorie, sono vicini a prendere questa promozione, però non è ancora finita. Deve succedere qualcosa e siamo noi che dobbiamo provare a fare succedere qualcosa. Abbiamo solo pensato a lavorare nei giorni a disposizione dopo gara 2 ed ora dobbiamo pensare a fare la migliore partita possibile lunedì a Trieste. Vogliamo provarci e non è solo retorica: proveremo a dare battaglia”.

Filippo Baldi Rossi (giocatore) – “Siamo sul 2-0 per loro ed è l’unica cosa che conta. Siamo arrabbiati per questo, ma dobbiamo resettare e provare ad andare a fare un’impresa in gara 3, pensando una gara alla volta. Sappiamo che non sarà facile, ma di impossibile non c’è niente e proveremo a fare di tutto per riportare la serie a Desio”.

Note – Roster al completo.

Media – La partita sarà visibile in diretta su RaiSport HD ed in streaming su Rai Play; mentre la radiocronaca dell’incontro sarà trasmessa sulle frequenze FM di Radio Cantù 89.600 (Lombardia) e sul sito radiocantu.com.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

NOTIZIE DALLE SEDI REALIZZATE DAGLI UFFICI STAMPA DEI CLUB DI SERIE A2 OLD WILD WEST