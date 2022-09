Finisce in pareggio l’amichevole tra Rimini e Fortitudo Bologna

By

RivieraBanca Basket Rimini-Fortitudo Kigili Bologna 81-81 (parziali 23-28, 40-48, 57-66)

TABELLINO RIMINI: Tassinari 5, Sirri, Anumba 6, Meluzzi 8, Scarponi 10, Baldisserri, Masciadri 5, Arrigoni 7, D’Almeida 4, Bedetti, Morandotti 3, Johnson 21, Ogbeide 12. All. Ferrari, Zambelli, Middleton.

TABELLINO FORTITUDO: Fantinelli 15, Panni 7, Thornton 16, Aradori 18, Niang 5, Davis 14, Italiano 4, Barbante 2, Paci, Natalini, Cucci NE. All. Dalmonte, Angori, Tasini.

Termina in perfetta parità l’ultimo impegno di preseason per RivieraBanca Basket Rimini che riesce a tenere testa alla sicuramente più quotata Fortitudo Kigili Bologna davanti ad oltre 700 spettatori al Flaminio: un risultato giusto, che premia lo spettacolo mostrato in campo da entrambe le squadre.

L’avvio di partita è tutto a marca Fortitudo che non sbaglia mai, la coppia Johnson-Ogbeide prova a limitare le perdite per Rimini ma le iniziative di Fantinelli confermano il buon avvio degli ospiti e costringono Ferrari al timeout (11-23 al 6′). Johnson scalda la mano da lontano ed imbuca due triple che avvicinano RivieraBanca (20-24 all’8’), Tassinari lo segue ma la Fortitudo è comunque avanti dopo i primi 10’ (23-28).

Nel secondo quarto RBR passa in vantaggio con Ogbeide in formato supereroe che appoggia due volte al vetro e poi schiaccia di potenza (31-28 al 14′). Johnson torna a segnare dall’arco, ma la Fortitudo riprende terreno e trova il sorpasso con la tripla di Fantinelli (37-40 al 18’), prima di allungare ulteriormente a fine secondo quarto (40-48).

Rimini prova a farsi sotto con la tripla di Scarponi, gli ospiti però rispondono a tono con Aradori e Thornton (49-60 al 25’). Altro strappo per i biancorossi con la bomba di Johnson (57-62 al 28’), ma sul finire di terzo quarto è Aradori in avvicinamento a canestro a firmare il +9 Fortitudo (57-66).

Rimini pareggia ad inizio quarto periodo con la schiacciata di D’Almeida e la tripla di Johnson che costringe Dalmonte al timeout (66-66 al 33’). Gli ospiti ritrovano il vantaggio ma i liberi di Tassinari mettono ancora le cose in parità (73-73 al 37’). Nel finale la Fortitudo tenta un ultimo allungo, che viene però vanificato dalla tripla di Morandotti e dal canestro allo scadere di Scarponi che fissa il risultato sulla parità (81-81).

Ufficio Stampa RivieraBanca Basket Rimini