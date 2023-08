Forlì, al via la nuova stagione 2023-24

Presso la Unieuro Arena si è tenuta nella mattinata odierna la conferenza stampa di presentazione della stagione 2023/24 che vede la Pallacanestro Forlì 2.015 Unieuro impegnata nel campionato di Serie A2. Alla presenza della squadra, quasi al completo, atteso a breve l’arrivo di Kadeem Allen, hanno preso parola i vertici societari ed il tecnico Antimo Martino.

Ad aprire la conferenza stampa, il Presidente Giancarlo Nicosanti: “Non è mai semplice ripartire dopo una stagione esaltante come quella di anno scorso perché il rischio di fare peggio è dietro l’angolo, ne siamo consapevoli. Però, per il roster allestito quest’anno, gli obiettivi rimangono quelli di anno scorso. Quindi, l’obiettivo numero uno è quello di arrivare ai playoff e soprattutto quello di arrivarci nelle migliori condizioni possibili. Non entro nel merito delle scelte dei giocatori perché non sta a me, ma posso dire che anche quest’anno la società ha fatto uno sforzo enorme. Non va infatti dimenticato che il mondo della pallacanestro di A2 sta cambiando le proprie regole. Per avere gli stessi costi dell’anno scorso abbiamo dovuto aumentare il budget di circa un 30%. E’ quindi chiaro che lo sforzo sia stato notevole. La disponibilità dei soci della Fondazione ci consentirà quindi di continuare il percorso intrapreso lo scorso anno, che significa riportare le 4.500 persone al palazzetto. Questo è il nostro primo obiettivo.”

Quindi, le considerazioni del GM Renato Pasquali su mercato e campionato: “Non è stato un mercato facile quest’anno. Un mercato che partiva con delle intenzioni, ma poi, a sorpresa, abbiamo scoperto che le pretendenti aumentavano giorno dopo giorno. E’ stato più difficile selezionare i giocatori e abbiamo avuto tempi di trattativa più lunghi. Alla fine però siamo andati su giocatori che abbiamo scelto, che abbiamo voluto e che penso siano adatti a raggiungere l’obiettivo che ci siamo posti. Va detto che se l’anno scorso eravamo una squadra che vinceva sempre o quasi, quest’anno dovremo essere almeno una squadra che non molla mai. I giocatori, come anno scorso, dovranno comportarsi in campo e fuori dal campo come dei giocatori che vogliono vincere. In quest’ottica sono certo che ci siamo messi in buone mani.”

Infine è stato coach Antimo Martino, in veste anche di responsabile dell’area tecnica, a fare il punto sulle aspettative e a riferire le impressioni su questi primi giorni di lavoro: “Da parte mia c’è sempre emozione come in tutte le ripartenze. Emozione per questa conferenza stampa, così come per quando abbiamo ripreso l’attività qualche giorno fa. Rispetto anno scorso è più facile perché siamo ripartiti con delle facce note. Prima di tutto mi riferisco al mio staff, allo staff poi in generale, con qualche piccola modifica, e ai giocatori della passata stagione. Quanto alla stagione scorsa, la prima cosa che dobbiamo fare è dimenticarla. L’errore più grande che possiamo fare, parlo per me stesso, per lo staff, per i giocatori, per la società, per i tifosi, sarebbe quello di approcciare questa stagione pensando a quella precedente. Lo scorso anno in chiave futura non dice nulla, perché nello sport il bello e il brutto è che ogni anno si riparte da zero e ogni anno bisogna ricostruire una mentalità e dimostrare il proprio valore. Quello che dobbiamo portarci dietro dalla scorsa stagione è innanzi tutto lo spirito con il quale abbiamo costruito i nostri risultati, l’atteggiamento che i ragazzi hanno avuto in campo, che poi ha determinato quella sinergia che nelle prime conferenze sognavo ci potesse poi essere con il pubblico. Mi auguro che sia lo stesso anche per questa stagione. Siamo contenti della squadra che abbiamo costruito. L’atteggiamento dei ragazzi nei primi giorni di lavoro è stato perfetto. Stiamo lavorando molto duramente, anche con il nuovo preparatore Massimo Di Giovanni, e nessuno si è mai risparmiato. I ragazzi stanno dando tutto. Questo è l’approccio quotidiano corretto per costruirci poi il nostro campionato.”

Contestualmente si ufficializzano i seguenti numeri di maglia per la stagione 2023/24:

0 Kadeem Frank Allen

5 Daniele Cinciarini (cap.)

7 Fabio Valentini

9 Federico Zampini

10 Maurizio Tassone

11 Xavier Alexander Johnson

14 Davide Pascolo

16 Giacomo Zilli

18 Luca Pollone

23 Todor Radonjic

20 Edoardo Zilio

21 Michele Munari

22 Matteo Borciu

Prossimi appuntamenti, l’allenamento congiunto a porte aperte contro i Raggisolaris Faenza alla Unieuro Arena, alle ore 18:00 di sabato 26 agosto e, lunedì 28 agosto, con allenamento a porte aperte dalle ore 18:00, la grande serata di presentazione ai tifosi, alla Unieuro Arena, alle 20:00

Area Comunicazione Pallacanestro Forlì 2.015