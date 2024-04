Forlì – Cantù, la sala stampa: le parole di coach Cagnardi

Il commento di coach Cagnardi dopo Forlì-Cantù

CAGNARDI

“Era una partita importante per noi, perché avevamo bisogno dei due punti per blindare il secondo posto, che, visto il campionato che ha fatto Trapani, era il nostro vero obiettivo. Questo è un campo difficile, al netto dell’assenza di Johnson e dell’importanza diciamo relativa per loro di una partita che comunque hanno giocato per vincere. Oltre che dei due punti, avevamo bisogno anche di una prestazione solida. Siamo riusciti a giocare una partita come volevamo sia fisicamente che mentalmente perché, dopo il loro riaggancio nell’ultimo quarto, una squadra meno coesa e solida di quanto siamo stati noi oggi avrebbe probabilmente lasciato lì la partita. Noi invece siamo riusciti a fare le cose giuste in attacco e in difesa, abbiamo riaperto la forbice e l’abbiamo gestita bene nel finale. Sono contento per i miei giocatori, si meritavano una vittoria così. Ci dà fiducia, premia il lavoro che abbiamo fatto e così usciamo definitivamente da una piccola crisi nella quale noi, e solamente noi, ci eravamo messi. Adesso c’è da mettere la testa sull’ultima partita in casa con Udine e poi si inizia con la girandola dei play-off e quindi si entra nel vivo”.

UFF.STAMPA PALL.CANTU’