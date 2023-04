Forlì-Cantù, la sala stampa: le parole di Martino e Sacchetti

«Ci aspettavamo questo atteggiamento da parte di Forlì – spiega coach Meo Sacchetti -. Sono stati davanti tutta la partita, quindi, c’è poco da dire, hanno meritato di vincere. Noi non abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo fatto poco a canestro e concesso troppo a loro nelle penetrazioni. Non abbiamo letto bene certe situazioni ed è giusto che paghiamo questi errori. Abbiamo avuto troppa sufficienza. Abbiamo provato a rientrare in corsa, ma abbiamo fatto parecchi sbagli, sia a livello tecnico che di testa. Non siamo riusciti a far girare la palla per trovare delle soluzioni comode. Loro hanno difeso molto bene sui nostri attacchi in post basso».

«Una vittoria importantissima in una partita che ci ha visto faticare molto da tre punti – il commento di coach Antimo Martino -. Abbiamo avuto un atteggiamento molto buono a livello difensivo. Siamo riusciti a incanalare subito il match su un punteggio basso, il che era per noi necessario alla luce dell’assenza di Daniele Cinciarini. Abbiamo vinto meritatamente e siamo sempre stati in controllo contro una squadra di grande qualità come Cantù, che è comunque stata sempre attaccata alla gara. Una grande prova difensiva, tenere a 60 punti l’Acqua S.Bernardo è un motivo di grande soddisfazione».

UFF.STAMPA PALL.CANTU’