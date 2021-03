Forlì fatica, ma supera Cento con un brillante quarto periodo

Unieuro Forlì – Tramec Cento 80-67 (16-10; 39-32; 57-53)

Unieuro Forlì: Rush 12, Giachetti 10, Campori, Natali, Bolpin 13, Landi 4, Dilas, Zambianchi NE, Bandini, Rodriguez 14, Bruttini 14, Roderick 13. All: Dell’Agnello.

Tramec Cento: Jurkatamm 3, Fallucca 14, Roncarati NE, Ranuzzi 10, Berti 5, Leonzio 9, Petrovic 11, Gasparin 8, Moreno 7, Cotton NE. All: Mecacci.

Arbitri: Dionisi, Pecorella, Spessot.

Terza vittoria consecutiva, per l’Unieuro che batte anche Cento nella terza gara in una settimana. I ragazzi di coach Dell’Agnello sono bravi a mantenere il controllo della gara, anche quando Cento prova a rientrare. Il finale è 80-67.

Prima della partita, vengono premiati il preparatore fisico Luca Borra e l’assistente allenatore Francesco Nanni che raggiungono le 100 panchine in biancorosso. Dell’Agnello parte con Rodriguez, Roderick, Rush, Natali e Landi: non è certo una partenza sprint, quella che si vede, e il coach inserisce subito Giachetti e Bruttini per suonare la carica. Ne nasce un parziale di 12-2, guidato da un’ottima difesa che porta Cento a segnare solo 10 punti nel primo quarto, che si chiude sul 16-10.

È un secondo tempo più offensivo, quello che si vede all’Unieuro Arena: Bolpin si fa trovare pronto sugli scarichi dei compagni e segna 10 punti del quarto, e con lui trovano la via del canestro Rodriguez e capitan Giachetti. L’Unieuro è concreta nel costruirsi la doppia cifra di vantaggio e, quando Cento rientra fino al -3, i biancorossi sono bravi a ricreare un po’ di margine ed il quarto si chiude sul 39-32.

Ad inizio secondo tempo, la Benedetto XIV accorcia fino al -1, e Giachetti si carica la squadra sulle spalle con due grandi difese che propiziano un recupero ed uno sfondamento subito. In attacco, Bruttini segna 6 punti di fila ed apre un parziale di 9-0 costruito soprattutto grazie alle cinque palle recuperate consecutive (52-40). Gli ospiti però non si danno per vinti ed accorciano grazie al tiro da tre punti fino al -1, prima dei due liberi di Landi che chiudono il quarto sul 56-53.

Landi, Giachetti e Roderick guidano il nuovo allungo biancorosso ad inizio quarto, e l’Unieuro raggiunge il +10 con la schiacciata di Rush. Sei biancorossi chiudono in doppia cifra per punti segnati, e nella seconda metà del periodo, la squadra è brava a gestire il vantaggio acquisito trovando buone difese ed efficaci soluzioni offensive: il finale è 80-67 e vale la terza vittoria in una settimana.

Dell’Agnello a fine partita: “Per noi la partita poteva rivelarsi un po’ difficile mentalmente e siamo andati un po’ a sprazzi, ma l’importante è averla portata a casa, anche se non siamo stati costanti. Dopo la gara di Scafati, che è seguita ai dieci giorni di isolamento, per noi era fondamentale riprendere la continuità di risultati: lo abbiamo fatto vincendo tre gare di fila e questo ci soddisfa molto”.