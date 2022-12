Forlì – Fortitudo Bologna, Dalmonte: “Per loro una finale importantissima senza un domani. Noi dovremo interpretarla nel modo giusto”

By

Le parole di Luca Dalmonte alla vigilia della trasferta di Forlì.

“Siamo consapevoli di come il popolo Fortitudo senta questa partita, e sappiamo che l’avversario proporrà tante difficoltà che dovremo risolvere: Forlì viene da una vittoria con Udine dove è stato dimostrato quale sia il suo valore. Noi dovremo essere pronti a giocare la nostra migliore partita. E’ dichiarato a tutto tondo che ci stanno aspettando come se fosse una finale importantissima senza un domani, ma noi dovremo interpretare nel modo giusto quella che è sì una partita contro una avversaria sentita e di valore, ma con la consapevolezza che c’è un domani e un intero girone di ritorno a disposizione per fare il meglio possibile”

Che partita ti aspetti? “Loro hanno nove giocatori veri, e doppie opzioni in ogni ruolo. Hanno lunghi polivalenti che possono cambiare gli scenari, un doppio play e l’impatto dalla panchina di Cinciarini che ha già cambiato il corso di molte partite. Noi dovremo essere funzionali a quello che loro ci proporranno sia davanti che dietro, e leggere bene i loro quintetti per adeguarci alle diverse situazioni”

Infermeria? “I giocatori sono tutti disponibili, al momento. E’ stata una settimana complessa, ma le difficoltà non entrano in campo. Le criticità di più di un giocatore potrebbero influire sul rendimento, e sarà la squadra a dover sopperire eventuali limiti dei singoli”.

(Dichiarazioni da bolognabasket.org)