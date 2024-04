Forlì, Kadeem Allen operato al Rizzoli di Bologna

Pallacanestro Forlì 2.015 comunica che nella giornata di ieri, lunedì 29 aprile 2024, il giocatore Kadeem Allen è stato operato dall’Ortopedico della squadra Dr Mirco Lo Presti, presso la II Clinica Ortopedica dell’Istituto Ortopedico Rizzoli Bologna, diretta dal Prof Zaffagnini.

L’intervento si è reso necessario per riparare la lesione traumatica del tendine d’Achille della caviglia sinistra. Il giocatore è stato sottoposto ad intervento di tenoraffia con associato trattamento infiltrativo di cellule ortobiologico, per cercare di accelerare i tempi della guarigione della nota lesione. Kadeem Allen verrà dimesso in data odierna con tempi di recupero previsti in 7/8 mesi.

Il giocatore ha manifestato il desiderio di rimanere ancora in Italia per stare vicino alla squadra durante i playoff.

Resp. Area Comunicazione Pallacanestro Forlì 2.015

Massimo Framboas