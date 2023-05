Forlì, le semifinali contro Udine all’Unieuro Arena

Pallacanestro 2.015 è orgogliosa di comunicare che, grazie al prezioso appoggio delle autorità, le gare delle semifinali Playoff si giocheranno all’Unieuro Arena.

La Società desidera ringraziare di cuore il Comune di Forlì nella figura del Sindaco Gian Luca Zattini, la Protezione Civile impegnata sul territorio e tutte le forze dell’ordine che hanno garantito l’opportunità di giocare presso l’impianto casalingo, dove squadra e tifosi, insieme, hanno raggiunto importanti traguardi durante la stagione.

In un momento come quello che il nostro territorio sta vivendo, giocare all’Unieuro Arena sarà la possibilità per vivere un momento di svago e condividere la nostra grande passione: e, come già anticipato, tutto l’incasso sarà devoluto per sostenere le persone che hanno subito danni a seguito dell’alluvione, diventando così un modo concreto per essere al fianco dei concittadini coinvolti.

Sottolineando i ringraziamenti, Pallacanestro 2.015, anticipa alcune informazioni logistiche in vista delle due partite casalinghe:

Si invitano i tifosi a ridurre il più possibile l’utilizzo delle auto per arrivare all’Unieuro Arena, considerando che il tratto di via Punta di Ferro compreso tra le rotonde di “via Cervese” e “Punta di Ferro” sarà chiuso al traffico e, di conseguenza, non sarà consentito utilizzare i parcheggi del palazzetto. Il tutto, per garantire la circolazione dei mezzi della protezione civile;

La biglietteria dell’Unieuro Arena rimarrà sempre chiusa, anche il giorno della partita, perché gli “uffici biglietteria” sono utilizzati dal personale della Protezione Civile. Si invitano quindi tutti i sostenitori biancorossi a seguire con attenzione le comunicazioni relative alle modalità di acquisto che la società renderà note nei prossimi giorni.

—

Area Comunicazione Pallacanestro Forlì 2.015