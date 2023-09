Forlì, presentati Zampini e Pascolo

Pallacanestro Forlì 2.015 ha presentato questa mattina presso la sede del partner Bandini Casamenti gli atleti Federico Zampini e Davide Pascolo.

Gli onori di casa sono spettati alla vicepresidente dell’azienda Bandini Casamenti, Rita Bandini:“Grazie innanzi tutto per essere venuti a trovarci, ormai è una piacevole consuetudine. Ho il piacere di annunciare per l’occasione che stiamo continuando ad espanderci e stiamo aprendo a Castel Guelfo di Bologna. Per noi è un passo molto importante mettere radici anche in Emilia. Detto questo diamo il benvenuto ai ragazzi e facciamo loro un grande in bocca al lupo.”

Quindi, il Presidente della Pallacanestro Forlì 2.015 Giancarlo Nicosanti:”Fa piacere intanto che i nostri partner che ci seguono da tanti anni stiano facendo lo stesso percorso di crescita intrapreso dalla squadra di pallacanestro. Siamo partiti tanti anni fa con ambizioni che erano diverse, addirittura siamo partiti dall serie B, otto anni fa, e oggi siamo reduci da quello che per adesso è stato il miglior campionato della società, terminato lo scorso anno con la finale. Ringrazio la famiglia Bandini perchè ci segue dal primo giorno in cui questa società è stata creata. Siamo due società forlivesi che ambiscono a raccogliere successi anche al di fuori del forlivese. Le nostre ambizioni sono quelle dello scorso anno. Per questa stagione abbiamo dovuto e voluto anche cambiare parte della squadra e stiamo lavorando per creare quella alchimia che è stata poi alla base dello scorso campionato. Abbiamo qui oggi due giocatori che rappresentano concretamente lo spirito con il quale è stata costruita la squadra. Da un lato un giocatore come Federico Zampini, nel pieno dello sbocciare come giocatore e come professionista perchè giovanissimo, ma già con diversi anni di esperienza in serie A2. Lo vediamo tutti i giorni in palestra e per noi rappresenta un potenziale upgrade della squadra. “Dada” Pascolo non siamo certo noi a presentarlo. Oltre alle sue qualità morali, che ritengo importanti quando si deve costruire una squadra, Pascolo porta anche tutta la sua esperienza e tutta la sua classe che credo e spero possano servirci per farci fare lo stesso campionato di vertice dell’anno scorso. Ringrazio ancora la famiglia Bandini perchè da sempre sono al nostro fianco e spero possano essere d’esempio per tante altre realtà forlivesi”

Il General Manager, Renato Pasquali, ha poi introdotto i due giocatori:”Abbiamo aggiunto due giocatori. “Dada” Pascolo ha già vinto dei campionati e quindi oltre ad avere un pizzico di esperienza in più rispetto ai lunghi che abbiamo avuto nel passato, sa come si vince e probabilmente oltre a dimostrarlo sul campo, potrà anche spiegarlo a chi ancora non ha collezionato i successi che ha raggiunto lui. Con Federico Zampini abbiamo quel playmaker che forse ci è sempre mancato qui a Forlì, ovvero un playmaker di stazza che ci dia un vantaggio nell’affrontare playmaker più piccoli e che soprattutto non soffra i cambi difensivi, potendo giocare quindi anche contro i lunghi dentro l’area. Zampini deve ancora crescere, deve completare ancora il suo percorso di maturazione, cosa che gli è stata negata in passato dalla sfortuna. Credo che noi potremo essere quella squadra che gli darà la possibilità di portarlo dove lui merita e dove i suoi mezzi gli consentirebbero di arrivare. Con l’inserimento di questi due giocatori penso avremo non solo qualcosa in più, ma soprattutto qualcosa di diverso.”

Le prime parole di Federico Zampini in maglia Unieuro Forlì: “Ringrazio la società che mi ha dato questa opportunità dopo le tante sfortune a livello fisico. Ora però sono qui, felice di avere abbracciato questo progetto e soprattutto sono motivato per la nuova stagione. Sono sicuro di poter dare alla squadra quel pizzico in più di fame e di voglia che possa portare al risultato finale. Ovviamente ci siamo prefissati un obiettivo ambizioso perchè è giusto che sia così. Credo che la forza della squadra, come dimostrato anche ieri a Verona, sia quella di non mollare mai.”

A chiudere, le parole di Davide Pascolo: “Ringrazio per le belle parole del Presidente Nicosanti e di Renato Pasquali. Sono molto contento di essere approdato a Forlì perchè mi sono sentito cercato e voluto e sono stato accolto benissimo. Cercherò, inserendomi nel gruppo, di portare oltre alle mie qualità anche la mia esperienza. E’ un gruppo, questo, che l’anno scorso ha vissuto una bella cavalcata e grandi emozioni e questo entusiasmo si percepisce benissimo. Noi dobbiamo cercare di alimentarlo. Siamo sulla strada giusta.”

—

Area Comunicazione Pallacanestro Forlì 2.015

Massimo Framboas