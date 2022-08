Forlì, questa mattina conferenza stampa di inizio stagione

Si è presentata alla stampa, questa mattina, la Pallacanestro 2.015 che affronterà la stagione 2022/23: il tutto sul parquet dell’Unieuro Arena, con la squadra e lo staff presenti in quella che sarà la casa biancorossa ed accoglierà i tifosi durante la stagione.

Ad aprire la conferenza, il Presidente Giancarlo Nicosanti: “Siamo ripartiti in estate facendo la scelta di cominciare un nuovo progetto, costruito con Antimo Martino con il quale abbiamo raggiunto un accordo pluriennale per dare continuità al lavoro. La nostra ambizione è quella di lottare per i primi posti, ma siamo consapevoli del fatto che, come tutte le cose nuove, servirà un po’ di tempo per trovare un equilibrio tecnico e sportivo, ma anche umano: pensiamo di avere costruito un gruppo di buoni giocatori, ora l’obiettivo comune deve essere quello di diventare una squadra. Siamo felici di quello che abbiamo fatto, e le prime due settimane di preparazione stanno confermando le buone sensazioni: dobbiamo lavorare con l’obiettivo di essere felici di quanto fatto anche a giugno…”.

A parlare anche il General Manager Renato Pasquali: “Penso che la parola chiave della stagione possa essere “challenge”, “sfida”: tutti i componenti del gruppo hanno un motivo personale per coglierne una. Abbiamo giovani che porteranno entusiasmo e che vorranno dimostrare di essere pronti per questo livello, e ragazzi di esperienza che vorranno dimostrare di avere ancora l’entusiasmo che li ha contraddistinti in carriera: da quello che vedo, la strada è quella giusta e se riusciremo a mantenere questo entusiasmo anche durante la stagione, credo che faremo divertire il pubblico e raggiungeremo obiettivi importanti”.

Parola poi al responsabile dell’area tecnica-sportiva Antimo Martino: “Da allenatore sono contento di avere a disposizione questi giocatori: la cosa più importante che sto percependo, è la disponibilità con cui i ragazzi sono arrivati a Forlì e hanno cominciato ad allenarsi. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, puntando sulla qualità, sull’intensità del lavoro, e curando ogni aspetto, anche quelli che possono sembrare più scontati ma che durante la stagione faranno la differenza. Sono convinto che, lavorando in questo modo, abbiamo le possibilità di diventare la squadra che ho in mente e con i valori che sto cercando di trasmettere: e cioè, una squadra che punta sullo spirito di gruppo per essere ambiziosa, affidandosi al collettivo più che alle individualità. Continuando così, sono convinto che arriveremo all’inizio del campionato nella maniera giusta”.

Antimo Martino ed il Presidente Nicosanti hanno poi parlato anche del rapporto con i tifosi: “La cosa che più mi sta a cuore è quella di riavere questo palazzetto pieno, pur consapevole della situazione storica che stiamo attraversando” – dice il Presidente – “L’atteggiamento che ho visto in questi ragazzi, però, è quello di chi ha il fuoco dentro e, se in campo dimostreranno di dare tutto, ho la certezza che trascineranno i tifosi e che questo palazzetto potrà tornare ad essere quello al quale siamo stati abituati a Forlì nel corso degli anni”.

E Antimo Martino aggiunge: “Credo che uno dei nostri obiettivi sia trasmettere, dal campo, quei valori che possano portare entusiasmo ai tifosi per sostenerci e apprezzarci. C’è una cosa che tutti i tifosi percepiscono, ovvero quanto lotta e si sacrifica la squadra, e questo è il nostro primo obiettivo”.

Entusiasmo, sfida, cambiamento. Ci siamo. La stagione è partita, cavalcando l’onda di queste parole chiave, che guideranno la stagione biancorossa.

Area Comunicazione Pallacanestro Forlì 2.015