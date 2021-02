Pallacanestro 2.015 comunica che, a seguito del test antigenico effettuato in mattinata, è stato rilevato un caso di positività al Covid – 19 all’interno del “Gruppo squadra”.

In attesa del test molecolare, il soggetto è stato posto immediatamente in isolamento fiduciario.

Gli altri componenti del “Gruppo squadra”, invece, risultati negativi al test antigenico, sono partiti regolarmente per la trasferta di Chieti.

Area Comunicazione Pallacanestro Forlì 2.015