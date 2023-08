Forlì sconfitta nell’allenamento congiunto contro Faenza

By

Buone indicazioni per coach Antimo Martino dall’allenamento congiunto con i Blacks Faenza, squadra di alta Serie B. I biancorossi mettono nel motore conoscenza reciproca e offrono spunti interessanti al proprio tecnico. Tutti coinvolti i giocatori a disposizione di Martino, che ha utilizzato i suoi con un minutaggio controllato dando molto spazio ai giovani che sono stati aggregati per la preparazione. Prossimo appuntamento, lunedì sera con la presentazione della squadra ai tifosi. Poi, il campo chiamerà i biancorossi a Lignano Sabbiadoro per il memorial Bortoluzzi, venerdì 1 e sabato 2 settembre.

Unieuro Forlì – Blacks Faenza 89 – 93 (16 -21; 24-25; 21-22; 28-25)

Unieuro Forlì: Valentini 10, Cinciarini 18, Pollone 11, Pascolo 8, Zilli 2, Zampini 10, Tassone 9, Radonjic 4, Munari 7, Borciu 2, Zilio, Pinza 8, Galarza. All.: Antimo Martino. Ass.: Andrea Fabrizi, Paolo Ruggeri.

Blacks Faenza: Galassi 13, Papa 18, Siberna 8, Vico 9, Naccari, Poggi 10, Ballarin, Petrucci 5, Aromando 21, Tomasini 9, Pastore n.e. All.: Gigi Garelli. Ass.: Matteo Pio, Iacopo Monteventi.

Area Comunicazione Pallacanestro Forlì 2.015

Massimo Framboas