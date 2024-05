By

Pallacanestro Forlì 2.015 comunica che, a seguito dell’infortunio occorso in gara 2 dei quarti di finale playoff, l’atleta Luca Pollone ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia. L’impiego dell’ala biancorossa in Gara 3, in programma domani, venerdì 10 maggio alle 21.00, verrà valutato nelle ore antecedenti la palla a due.

—

Resp. Area Comunicazione Pallacanestro Forlì 2.015

Massimo Framboas