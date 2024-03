By

Pallacanestro Forlì 2.015 comunica che, in seguito ad una distorsione occorsa durante l’allenamento di ieri, venerdì 1 marzo, lo staff medico, dopo le valutazioni opportune, nel primo pomeriggio di oggi ha ritenuto di non impiegare l’atleta Kadeem Allen per la partita di domani a Roma. Nei prossimi giorni il giocatore sarà sottoposto ad accertamenti clinici.–

Pallacanestro Forlì 2.015

Massimo Framboas