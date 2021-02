Pallacanestro 2.015 comunica che Yancarlos Rodriguez è risultato negativo al tampone molecolare. Come previsto dal protocollo, l’atleta verrà sottoposto alla visita medica per il rilascio del certificato per l’attività sportiva agonistica, prima di riprendere il lavoro in gruppo.

Area Comunicazione Pallacanestro Forlì 2.015