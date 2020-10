Forlì, test vincente contro Cesena

Unieuro Forlì – Tigers Cesena 83-74 (29-16; 22-15; 18-17; 14-26)

Unieuro Forlì: Bruttini 15, Natali 8, Rodriguez 11, Roderick 10, Dilas, Campori 4, Babacar 2, Rush 5, Bolpin 5, Giachetti 11, Landi 12. All: Dell’Agnello.

Tigers Cesena: Dagnello, Battisti 18, Trapani 6, Borsato 9, Alessandrini 2, Terenzi 5, Tedeschi, Marini 5, Chiappelli 15, Dell’Agnello 14. All: Di Lorenzo.

Ultima amichevole prima della gara d’esordio in Supercoppa LNP per la Pallacanestro 2.015, che nel pomeriggio di oggi ha ospitato i Tigers Cesena in uno scrimmage giocato all’Unieureo Arena.

Il punteggio è stato azzerato ad ogni quarto e, sommando i parziali dei 4 periodi giocati, i biancorossi hanno vinto 83-74. Buone indicazioni per coach Dell’Agnello ed il suo staff, con la squadra che nei primi tre quarti ancora una volta ha mostrato una buona solidità difensiva, e offensivamente ha cominciato a fare vedere quella fluidità e quell’intesa che sono state costruite in queste settimane di lavoro.

Si torna in palestra già domani, a tre giorni dalla sfida contro Ravenna (si gioca sabato 10 alle 20:30).

