Fortitudo Bologna – Chieti, Angori: “Vogliamo essere pronti contro una squadra da non prendere sotto gamba”

Le parole pre partita di Matteo Angori in vista della sfida contro Chieti: “Intanto auguri a Luca Dalmonte per la pronta guarigione e lo aspettiamo in palestra. Giochiamo contro Chieti, squadra di talento con un gran mix tra giovani e esperti, con i maggior punti fatti nel girone e con il miglior tiro da tre. Una squadra che potrà metterci in difficoltà con Jackson che conosce bene il nostro campionato. La nostra prima attenzione deve essere difensiva e di grande responsabilità individuale con una squadra pronta ad aggredire. Giochiamo in casa e fare una partita intensa per condividere il pubblico e far girare molto la palla. Vogliamo essere pronti contro una squadra da non prendere sotto gamba.

La squadra sta bene e abbiam sempre lavorato anche col coach anche se non presente fisicamente; sicuramente saremo pronti per la partita. Devis non sarà della partita e Barbante si è allenato con la maschera e sarà della partita. Io sarò emozionato e concentrato.

Nostro primo focus perché squadra di talento: dobbiamo essere concentrati singolarmente, come ci siam preparati in settimana e avere una difesa davanti alle criticità che ci saranno. In attacco dobbiamo passarci la palla perché se coinvolgiamo tutti produciamo un buon basket. Attenzione alle situazioni di rimbalzo difensivo per aprirci situazione di campo aperto.

Vogliamo replicare quanto fatto di buono domenica contro Rimini. Sicuramente le partite in casa sono occasioni da non perdere per avere punti. C’è un po’ di pressione ma la partita è stata preparata insieme al coach. Ho un gruppo di ragazzi che mi aiuteranno in campo. Se si presenteranno criticità dovremmo essere pronti a risolverle”.