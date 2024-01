Fortitudo Bologna – Cividale, la sala stampa: le parole di Caja e Pillastrini

Le parole dei due coach al termine della gara

CAJA (Coach Fortitudo Bologna) – I ragazzi hanno avuto un approccio e una esecuzione ottimale, oggi faccio fatica a evidenziare se siamo stati meglio dietro, dove sostanzialmente al 35 ne avevamo concessi 60, o davanti dove abbiamo tirato 29/33 da 2, roba incredibile così come i 25 assist, conferma di questa ricerca del gioco di squadra. Complimenti, applicazione notevole di quello che fanno tutti i giorni, sono contento per loro: in questo momento dobbiamo cercare di capitalizzare quanto fatto, e siamo riusciti a tenere Redivo e Rota sotto media. Questo è andato di pari passo con il lavoro offensivo in una partita dove volevamo chiudere in casa nel miglior modo possibile, ed è bello essere riusciti a fare una simile prova tutti insieme. La Coppa Italia? E il risultato di 21 partite in cui ho sempre fatto i complimenti a tutti, per come sono in palestra fin dal primo giorno e per come hanno cercato di essere sempre competitivi nel miglior modo possibile. Quando giochi qua devi fare per forza così, e siamo contenti perchè ci siamo riusciti quasi sempre. Sia nelle gare vinte che anche in quelle perse, forse solo con Udine per cause di forza maggiore non abbiamo fatto bene, così come forse anche Verona. Ma domenica possiamo riscattarci e finire questa prima parte nel miglior modo possibile. Non penso ad altro, non conosco il valore delle altre squadre, ma affronteremo tutti con rispetto come sempre fatto. E sono consapevole di quello che i miei possono fare in campo: se gli altri sono più forti vinceranno, ma per ora ne abbiamo trovati pochi.

PILLASTRINI (Coach Cividale) – Complimenti alla Fortitudo, che è partita benissimo dando subito una svolta alla partita. Noi abbiamo difeso molto male, dando loro troppa fiducia, poi siamo cresciuti dietro ma in attacco abbiamo avuto qualche problema: fuori Lamb, Redivo con maschera, ma non cerco scuse. Per poter competere contro questa Fortitudo serviva fare una grande partita sperando che loro non fossero nella miglior giornata, non è andata.

(Da bolognabasket.org)