Fortitudo Bologna, Dalmonte: “Grande disponibilità da parte della squadra. Un plauso per l’impegno che ci stanno mettendo”

In occasione della presentazione della partnership fra la Fortitudo Bologna e il nuovo Platinum Sponsor Flats Service svoltasi ieri sera, erano presenti anche coach Luca Dalmonte ed il presidente Valentino Di Pisa.

Le parole del coach: “Guarderei al precampionato nella sua totalità. L’avevo detto dall’inizio che le partite di Supercoppa erano dei test ufficiali. Noi abbiamo cercato di onorarle, alcune volte è andata bene, altre così cosi, ed altre non bene. Erano testi indicativi, la mia valutazione va sul lungo periodo. C’è grande disponibilità da parte della squadra, un plauso va a loro per l’impegno che ci stanno mettendo, perché sono consapevole che dal punto di vista fisico è un periodo ancora in essere e complesso. Ciò che mi sostiene è la presenza fisica e mentale di tutti. E un gruppo nato in modo eterogeneo, ma che ha preso una strada per diventare omogeneo. Ci sono personalità, ben venga, ma la cosa importante è che queste s’incastrino. Personalità figlie di abitudini pregresse differenti, ed anche questo serve per incastrarsi e conoscersi sotto tutti i punti di vista.”

Sugli abbonati, a quota 2000 e sull’esordio in campionato. “Sono piacevolmente sorpreso. Dobbiamo avere questo indicatore numerico come responsabilità in più verso questa nuova stagione. Mancherebbero ancora due-tre settimane di lavoro, ma siamo consapevoli che non le abbiamo. Dobbiamo quindi ottimizzare il tempo che ci rimane, cercando di nascondere alcune situazioni non certe, esaltando invece quello che ci appartiene di più”.