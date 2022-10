Fortitudo Bologna, Dalmonte: “Una partita da approcciare con la massima attenzione, dobbiamo essere mentalmente pronti e consapevoli di come giocarla”

Le parole di coach Dalmonte in vista della sfida in casa contro Chiusi: “Confermare ha il significato intrinseco di fare due volte. E’ necessario affrontare la partita di domani col desiderio di replicare e confermare risultato di domenica scorsa aggiungendo che vincendo fuori casa ci dà vantaggio e giocare turno successivo in casa è una possibilità per mantenere il vantaggio. L’obiettivo è confermare il vantaggio creato a San severo in un partita in casa contro una squadra che conosciamo meglio avendola già affrontata. Una squadra che ha un leader offensivo come Medford e un gruppo italiano Martini e Bolpin giocatori di valore nella nostra lega. Una squadra che presenta agli avversari criticità e nostro obiettivo è comprimere le criticità che chiusi ci proporrà cercando di esaltare le nostre qualità. L’attenzione è rivolta a contenere Medford senza spostare l’equilibrio di non creare chance agli altri di diventare protagonisti. Una squadra che gioca di movimento e aggressiva e difensivamente hanno giocato che possono dare peso alla difesa.

Una partita da approcciare con massima attenzione perché è necessario che ci si proponga nella versione migliore possibile e quindi mentalmente pronti e consapevoli di come giocare la partita. Inoltre esser elastici e avere un piano b nella partita. Abbiam vinto una partita difficile e complicata e questo ci deve dare energia positiva senza se e senza ma. Il post partita deve darci una gioia da non equivocare: il nostro obiettivo è presentarsi in ogni palla a due con competitività e portare il desiderio della società di riassestarsi ed essere molto attenti sull’oggi per avere una visione sul domani. Deve esserci rispetto nei confronti di chi segue e bisogna essere chiari: quest’anno questo è il nostro obiettivo.

Siamo bravi oggi a costruire un’onda e cavalcarla ma dobbiamo essere più freddi quando l’onda ci viene contro: saperci gestire meglio nei momenti in qui, giocando contro qualcuno, è legittimo che glia avversari ti pongano problematiche da risolvere”.