Fortitudo Bologna – Forlì, la sala stampa: le parole di Caja e Martino

Le parole dei due allenatori alla fine della gara

Caja – Ottima partita, ragazzi bravissimi nell’atteggiamento difensivo, soprattutto, con un terzo quarto eccellente, quasi ai limiti della perfezione: 9’59” concedendo loro solo 5 punti e tanti recuperi, contrastando ogni singolo tiro. Ma molto bene anche prima, ottimo atteggiamento: quello che mi fanno vedere ogni giorno in allenamento lo portano anche in partita, e questo non è scontato. In attacco abbiamo trovato tanti protagonisti, balza agli occhi la prova di Aradori ma ha dato una mano anche Freeman, e pure tutti gli altri. Se lottano così in difesa, qualche errore davanti è giustificato, ed è bello vedere che il pubblico sia contento di come i ragazzi lottino. E voglio dire che dietro abbiamo una difesa di squadra che coinvolge tutti, anche Aradori, e questo mi gratifica molto. Avanti così, è ancora lunga ma ci godiamo questi momenti. La panchina? Apettiamo tutti, so quello che è il valore di ogni singolo, poi tra un po’ ne riparleremo: c’è chi ha poca esperienza e pochi minutaggi, o chi era fermo da molto tempo. Però si applicano, e non mi butto giù di morale. A fine novembre vedremo su chi contare e chi no, oggi contiamo su tutti, anche su Giordano. Conti se farà bene giocherà di più. Abbiamo gente che fa tanto lavoro difensivo, ci sta un qualche momento opaco davanti, notare che loro hanno un po’ ridotto il divario mi pare cercare il pelo nell’uovo. Intanto le vittorie aiutano, e io non regalo minuti a nessuno. Il pubblico? E’ una grande soddisfazione, e penso siano felici anche i dirigenti: Gentilini festeggia, Tedeschi ha un suo modo inglese di dimostrarlo, ma noi lavoriamo per questo. Valore della vittoria? Avversario di grande qualità, americani di livello, ma la cosa bella è che contro di noi segnano quelli bravi, e questo avvalora il nostro lavoro.

Martino – Bisogna prendere atto che nell’arco dei 40’ la Fortitudo è stata meglio, rammarico per un terzo quarto giocato molto al di sotto delle nostre possibilità e di quanto fatto nel resto della gara. Ma, onestamente, non abbiamo avuto il giusto coraggio e senza la personalità necessaria per vincere su questo campo. Siamo alla terza giornata, questa sconfitta ci darà motivi per tornare al lavoro. La Fortitudo sapevo essere questa, ci eravamo già incontrati in precampionato e non mi ha sorpreso, noi dovevamo fare, un po’ tutti, qualcosa di più. Il pubblico? Per me non è mai una partita banale, ringrazio per l’affetto ricevuto.

(Da basketinside.org)