Fortitudo Bologna, inziano i primi test amichevoli: le parole di coach Dalmonte

Le parole di Luca Dalmonte, coach della Fortitudo Bologna, alla vigilia dei primi test amichevoli contro Pistoia e Ravenna: ’’Queste prime due amichevoli si inseriscono all’interno di un processo di lavoro che ci ha visti, finora, affrontare una preparazione quasi esclusivamente atletica, con poco tempo dedicato all’inserimento di situazioni tecnico-tattiche e, di conseguenza, poco materiale per fare verifiche concrete sul campo. La gestione dei giocatori (tutti saranno a disposizione) verrà effettuata in funzione delle condizioni dei singoli, aspetto molto importante da considerare in avvio di stagione. Le mie aspettative per questi test, quindi, sono molto ‘light’, il punteggio non costituirà la priorità. Saranno amichevoli che potranno, comunque, consentirci di capire a che punto siamo oggi e cosa dovremo fare dal giorno successivo per proseguire nel nostro lavoro’’.