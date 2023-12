Fortitudo Bologna – Nardò, la sala stampa: le parole di Caja e Di Carlo

Le parole dei coach al termine della gara

Caja- “Avevo detto dopo Forlì che avremmo dovuto giocare le gare successive con le unghie e con i denti, cercando di fare il meglio possibile, e oggi è andata così. Adesso non possiamo fare di meglio, se qualcuno la pensa diversamente è un problema suo, siamo ancora in una ottima posizione di classifica e ce la teniamo. Facciamo errori, ma c’è grande volontà di fare bene e la partita difensiva lo dimostra, con cuore e applicazione. Poi magari ci si perde in un bicchier d’acqua, ma non ho niente da recriminare e solo cose positive. Panni non ha giocato per un piccolo fastidio, avrebbe voluto provarci ma abbiamo deciso di non rischiare, e come lui anche altri nel passato si erano messi a disposizione. Il pubblico ci ha dato una grande mano, capendo lo sforzo che stiamo facendo, e grazie anche alla Fossa siamo rimasti in piedi anche quando siamo andati sotto nel punteggio. Questo è il massimo che ora possiamo dare. La panchina? Quando ho parlato della squadra intendevo tutti, c’è chi riesce a dare di più e chi meno, ma è stato fatto il possibile pur con errori ingenui. Tanta sofferenza, ma ora guardiamo alla prossima sapendo che di gare come queste ne affronteremo altre: siamo pronti e consapevoli. La prossima con Trieste? Per noi ogni partita è importante, dobbiamo del rispetto a qualsiasi avversaria, Nardò come Orzinuovi, non dovete pensare che io miri a certe squadre, perchè vanno tutte guardate allo stesso modo. Ce la mettiamo tutta ma abbiamo dei limiti, sbagliamo liberi, perdiamo palloni, ma guardo il bicchiere strapieno e sono contento così. Ripeto le stesse cose, sappiamo quali sono stati i discorsi e gli obiettivi iniziali”.

Di Carlo: “Abbiamo giocato alla pari per 40′ e si è risolta per episodi finali. Chiedo scusa a tutti, avrei dovuto chiamare timeout alla fine ma è tutta responsabilità mia.

(Fonte bolognabasket.org)