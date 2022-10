Fortitudo Bologna-Nardò, la sala stampa: le parole di Dalmonte e Di Carlo

Le parole di coach Dalmonte dopo la vittoria: “Abbiamo reso facile la partita con il contributo di tutti, e non era scontato. Siamo riusciti a farci scivolare l’impatto emotivo con il Paladozza, poi siamo stati solidi, sia in difesa che – con qualche sbavatura – in attacco. Affrontavamo una squadra che veniva da una vittoria euforica, ed è senza Ceron e con Borra ancora indietro, ma che è squadra vera. Abbiamo lavorato su Stojanovic e Poletti, per poi crescere anche sulla difesa di Vasl. Ma ripeto, dopo le prime battute, siamo stati solidi dietro e corretti davanti. Era la mia prima volta qui, anche io ho dovuto un attimo battere l’emozione: qualcosa di speciale e straordinario, credo che il numero degli abbonati significhi una fidelizzazione verso questo simbolo che è assolutamente unico. In altre piazze di serie A festeggiano quando hanno 1500 abbonati, il nostro è un contorno da Eurolega. E questo deve darci un grande senso di responsabilità verso questi numeri. Il coro finale? L’ho sentito di sfuggita, io già salgo a pochi minuti dalla fine per fumare l’ultima sigaretta e negli ultimi minuti stavo gestendo un timeout. Ringrazio per l’attaccamento verso la squadra, poi se nei cori c’è un nome e cognome, anche se è quello dell’allenatore, io lo estendo a tutti. Ripeto, è stata una specie di ‘doccia emotiva’, sapevo che sarebbestato un impatto da gestire sia da parte dei giocatori che da parte mia. Dovevo avere il controllo anche in questa direzione, perché potevamo subirlo, ed era giusto accettare eventuali errori di foga senza dare giudizi, perché non sarebbero stati giusti. Oggi abbiamo avuto continuità dal punto di vista fisico e tutti hanno saputo contribuire, e questo per noi è estremamente importante: di solito non parlo dei singoli, ma in tutte le regole ci sono le eccezioni e io lo voglio fare per Biordi. L’ho detto davanti alla squadra, lo dico anche in pubblico: la sua occasione ci sarà, è un giocatore che sarà utile e che merita una chance per quello che fa sempre in allenamento. Io lo dovrò premiare, perché quello che fa tutti i giorni va rispettato”.

Le parole di coach Di Carlo dopo la sconfitta: “Questa partita per noi è stata una bellissima opportunità, ma siamo ancora indietro visti i problemi in preseason. Ringrazio i tifosi che sono venuti qui in grande numero, per noi giocare al Paladozza è stato un onore e per questo pur con passivo importante abbiamo cercato di restare in partita fino alla fine”.

(Dichiarazioni da bolognabasket.it)