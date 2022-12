Fortitudo Bologna – Pistoia, Dalmonte: “Giochiamo contro la prima in classifica. Serve un approccio offensivo intelligente per sfruttare i vantaggi che ci possono concedere”

Le parole di coach Dalmonte in vista della sfida di domani contro Pistoia: “Appurato che furbo non è sinonimo di intelligente, ci sono allenatori furbi che si presentano con la lista delle problematiche ma è un protocollo che non mi appartiene. Abbiamo una serie di criticità e non è indispensabili citare nomi e cognomi. Lo dico perché alcune performance individuali devono viste e gestite. Giochiamo contro la prima in classifica con merito perché propone la migliore difesa del campionato, che protegge molto e ci serve un approccio offensivo intelligente capace di andare a prendere e provocare i vantaggi che le loro caratteristiche ci possono concedere. Pistoia è una squadra con un gruppo storico presente, che ha perso le semifinali l’anno scorso contro Verona salita in A e ha aggiunto giocatori importanti e funzionali. Dal punto di vista tecnico tattico hanno un sistema della scorsa stagione, che ha storia e comprovata esigenza, avendo aggiunto anche giocatori di qualità. Da parte nostra deve esserci una missione speciale, una organizzazione di squadra e un supporto affinché non si creino ulteriori giocatori che possano decidere la partita oltre agli americani. Alla squadra ho detto che se dovesse esserci una partita giusta per ripartire è questa.

La capacità di resettare vale in assoluto e soprattutto quando si ha un breve periodo. Ieri abbiamo fatto due considerazioni su Pistoia rispetto a Ferrara e da ieri pomeriggio è necessario che si viva si pensi e si parli a Pistoia senza pensare a Ferrara. Nelle nostre responsabilità la gestione degli ultimi possessi non è andata bene e la gestione dei possessi deve essere fatta bene già a partire da domani.

La chiacchierata post Ferrara per confrontarci su episodi e evidenziare alcuni episodi da parte nostra e chiarezza su altri episodi. Dentro la collaborazione è implicito una scambio di opinioni: voglio uscire con più notizie su alcune letture tecniche sulle prossime partite.

Mercato? Il mio dovere è migliorare risorse e non andare a caccia di nuove. Migliorare comporta anche fare delle scelte. Questo non porta ad alcun altro ragionamento; sarebbe riduttivo, per me, se questi ragionamenti si scatenassero in una sconfitta contro Pistoia”.