Fortitudo Bologna – Pistoia, la sala stampa: le parole di Dalmonte e Brienza

Le parole dei due coach al termine della sfida.

Dalmonte – Quando un allenatore deve commentare una partita come questa, dove i giocatori che sono le prime due opzioni del gioco offensivo degli avversari fanno 12 e 6 si deve essere soddisfatti, sia per chi ha difeso su di loro direttamente sia per il lavoro di gruppo. Sapevamo che Wheatle a questi livelli non ci sta e ha fatto una bella figura, ma oltre al punto difensivo vedo 5 giocatori in doppia cifra in una partita in cui ne abbiamo fatti 75: la squadra si piace, si autocoinvolte, è stata solida dietro e intelligente davanti, perché a giocare sui loro cambi c’è bisogno anche di qualcuno che la passi al momento giusto. Loro sono la miglior difesa del campionato, noi siamo stati bravi a colpirli dove era necessario anche se non ci hanno fatto correre, per cui è stato tanto lavoro a difesa schierata. Ora diamo un senso di recupero alla settimana, ci sono giocatori che devono rincorrere, alleniamoci nel modo più produttivo per la prossima partita che oltre ad essere l’ultima dell’andata, fuori casa, ha un valore che tutti noi conosciamo. Nel secondo tempo abbiamo alzato i ritmi, cercando di attaccare sui loro pick and roll e alzando la velocità, e qui sono state le letture intelligenti che abbiamo fatto, anche con Davis da 5 quando loro hanno messo Varnado da 5. E anche senza tracce eseguite con disciplina abbiamo sempre capito quello che c’era da fare. Era la partita giusta al momento giusto, anche se odio citarmi, perché quando si cade in modo scomposto la sfida è come ci si rialza e come si reagisce. La reazione c’è stata, grande ed esclusivo merito dei giocatori: sia chi gioca 30” che chi gioca meno di quanto vorrebbe che chi gioca qualcosa di troppo. In casa siamo questi, ora cerchiamo di andare a rapinare qualche esterna non dando per scontato che in casa si vincerà sempre: mi tengo stretto l’applauso per Davis, spero lo faccia pure lui. Classifica? Dobbiamo ancora far la doccia, non pensiamo alle prossime gare… ripeto, abbiamo avuto il merito di rialzarci contro quella che per il campionato è la squadra migliore.

Brienza – Complimenti a Bologna, noi abbiamo fatto una marea di palle perse e tiri poco furbi nel secondo quarto, troppo per chi vuole vincere su questo campo. Sapevamo delle ottime qualità offensive dei nostri avversari, da Aradori a Thornton, e per questo saremmo dovuti essere più cinici, per cui la Fortitudo ha vinto meritatamente.

(Da bolognabasket.org)