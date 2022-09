Fortitudo Bologna, presentate le nuove divise: le parole dei protagonisti

Presentate ieri le nuove divise della Fortitudo Bologna per la prossima stagione. Un bel clima e la notizia dei 2700 abbonamenti già staccati, con l’obiettivo di arrivare a 3000.

Il Presidente Fortitduo Bologna Valentino Di Pisa. “Oggi presentiamo la maglia in questo contesto, in mezzo alla gente, perchè è quello che vogliamo fare senza rischiare il passo più lungo della gamba. E partire in un mercato è il modo migliore, oggi che comunichiamo l’ufficialità dell’accettazione del nostro piano di rientro, cosa che ci permette di andare avanti con grande fiducia nel futuro. Oggi siamo qui con presidente e vicepresidente del Consorzio, proprietari al 100% della società, coloro che avranno ruolo importantissimo nello sviluppo di questo progetto. Abbiamo 34 associati, il nostro obiettivo è quello di raddoppiarli, e cercheremo fin dall’inizio di riacquistare la fiducia della città, dei nostri tifosi e dell’ambiente. Il gruppo che abbiamo creato è di alto livello, nessuno di noi si immaginava di poter fare una squadra così il 26 luglio ma è competitiva, e avrà l’impronta e caratteristica della Fortitudo. Stamattina li ho incontrati, sono motivatissimi, l’orgoglio Fortitudo non ce l’hanno solo sul petto ma anche nell’anima. Vorrei ringraziare gli sponsor, come Flats che si è avvicinato a noi quest’anno, e Kigili che oggi non può essere presente, Joma e tutti gli altri. Cominciamo domenica con grandi aspettative ed entusiasmo, i ragazzi sono pronti e preparati, chiediamo loro di giocare ogni partita sputando in campo tutto quello che hanno, prima ancora di vincere e perdere. Siamo a 2700 abbonati, a questo punto speriamo di arrivare a 3000 alzando l’asticella: è un grandissimo risultato, anche perchè il 30% sono nuovi. Poi abbiamo avuto l’ok dell’Agenzia delle Entrate, e per questo ringrazio tutti quelli che hanno collaborato nella stesura di questo progetto. La gente chi chiede di giocare per la maglia, con lo spirito tipico della Fortitudo: è per questo che l’abbiamo presentata in mezzo alla gente.”

Luca Corazza, presidente Consorzio: “Sono molto contento di iniziare questa nuova avventura con l’ufficializzazione della ristrutturazione del debito, cosa su cui eravamo comunque tranquilli. Vogliamo recuperare il rapporto con la città, perchè la città possa riappropriarsi della sua squadra. Ringraziamo tutti i consorziati, senza di loro la cosa non sarebbe stata possibile, e speriamo possano crescere mentre noi li accoglieremo per il bene della Fortitudo.”

Matteo Gentilini, vicepresidente Consorzio: “Volevo ringraziare tutti, sono molto orgoglioso di essere qua. Si inizia a sentire tra i tifosi un bell’entusiasmo, leggo che i biglietti per Cento sono esauriti e la campagna abbonamenti sta andando molto bene. Ringrazio tutti quelli che sono parte di questa avventura.”

Matteo Fantinelli, il capitano: “Stiamo cercando di trovare la nostra identità di squadra, nella prima di campionato affrontiamo una squadra molto forte su un campo tosto, ma noi siamo carichi e abbiamo voglia di mostrare già la faccia giusta sperando arrivi la vittoria, ma soprattutto di avere il giusto approccio. Io mi sento finalmente bene, sono carico, ho passato un anno travagliato e ora voglio solo stare con i compagni e dare il massimo, poi in campo si vedrà come abbiamo lavorato in allenamento. Finora abbiamo fatto un po’ di fatica, però siamo al punto in cui volevamo essere in questo momento: non mettiamo tanta pressione su questa partita, comunque, siamo una squadra rinnovata e a fine settembre è normale ci siano tante cose ancora da mettere a posto. Io voglio stare bene, aiutare la mia squadra e mi dispiace che lo scorso anno non abbia avuto la possibilità di dare una mano in una annata difficile. Adesso non voglio saltare allenamenti e partite.”

Mirko Annibale, responsabile di Joma, che ha prodotto le tenute da gioco: “Chiunque sa cosa sia la Fortitudo, anche chi non segue il basket: è un brand che ha 90 anni, che ha passato vittorie e sconfitte, e noi che siamo nella top ten degli articoli sportivi siamo orgogliosi di accompagnarla in questa avventura. Abbiamo tante sponsorizzazioni e partnership, siamo una azienda in fortissima espansione e con la Fortitudo abbiamo un contratto triennale. Il disegno della maglia è stato fatto da Stefano Monti in collaborazione con la società, è una grande responsabilità perchè la Fortitudo è un brand unico in Italia, nessuna squadra ha questa storia unica”.

Una serata che si è conclusa con la notizia dell’ok del Tribunale – arrivato martedì e comunicato ieri – dove la Fortitudo si è vista definitivamente omologare la procedura di ristrutturazione dei debiti tributari e contributivi. Dai 4.5 milioni di esposizione ne sono stati tagliati 2.5, secondo il Corriere di Bolonga, e i restanti saranno rateizzati in 10 anni. Questo ovviamente – oltre a garantire la sopravvivenza della società nell’immediato – rende la Effe più appetibile per eventuali compratori, e comunque nel breve periodo favorisce l’ingresso di nuovi soci nel Consorzio, oltre agli attuali 34.