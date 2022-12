Fortitudo Bologna – Ravenna, la sala stampa: le parole di Dalmonte e Lotesoriere

Le parole dei due coach al termine della gara.

Dalmonte – Abbiamo giocato le ultime azioni difensive dove almeno due o tre dei miei si sono buttati sul parquet pur avendo margine di sicurezza, e ho detto alla squadra che è importante che questo faccia parte del nostro dna: dovrà succedere fino alla fine del campionato. Abbiamo giocato contro una squadra che, come già visto al Paladozza, è venuta qui con tranquillità e leggerezza, e questo produce percentuali come nei primi 20’. Abbiamo aggiustato qualcosa, qualche situazione sia in difesa che in attacco ha cambiato la partita, e abbiamo 5 giocatori in doppia cifra oltre ad uno a 9, a prova di distribuzione e di come abbiamo potenzialità offensive diffuse. Dietro siamo stati un po’ aiutati dal fatto che loro hanno calato percentuali irreali, ma intanto noi abbiamo giocato 4 partite senza un americano e vincendone 3. E lo dico per dare merito indiscutibile a chi scende in campo. Fantinelli? Pensava di aver perso una lente a contatto. Ma su di lui qualsiasi parola sarebbe eccessiva, i numeri non mentono mai. In generale abbiamo avuto buona presenza a rimbalzo, ma voglio anche sottolineare che nei secondi 20’ loro hanno segnato solo 25 punti. Domani recuperiamo, poi iniziamo a focalizzare su Ferrara: non è abitudine giocare tre partite in pochi giorni, dovremo fare uno sforzo in più. (da bolognabasket.it)

Lotesoriere – “Faccio i complimenti agli avversari che hanno vinto questa partita con merito. È una partita che si è decisa sui punti che abbiamo concesso da palla persa: nel primo tempo siamo stati molto bravi a impedire a loro di correre come sanno fare, mentre nel secondo tutto questo è venuto a mancare. Non abbiamo compreso bene il ritmo che dovevamo tenere in attacco e questo ci ha penalizzato in difesa.Sono contento dell’atteggiamento e che siamo stati competitivi, ma quando giochi partite di questo livello non si possono fare questo tipo di errori. Purtroppo si gioca per vincere e non per essere competitivi, e noi oggi non abbiamo fatto per quaranta minuti quello che serviva per vincere la partita”. (da basketravenna.it)