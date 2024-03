Fortitudo Bologna – Real Sebastiani Rieti, la sala stampa: le parole di Caja e Rossi

Le parole dei coach al termine della gara.

Attilio Caja – Complimenti a Rieti, che ha fatto partita tenace, sul pezzo, trovando diverse soluzioni e alternative restando a contatto e recuperando da un disavanzo importante. Ai miei non ho niente da rimproverare, danno il 100% ogni giorno, il massimo in quello che viene chiesto, più di così non riusciamo a fare. Rilassamento? No, ci sono stati errori individuali abbastanza ingenui, lasciando Spanghero libero di tirare, e perso qualche pallone. Il problema è molto più profondo. Il ritorno di Fantinelli? Ha fatto quello che poteva, dopo un mese di pausa, specie per uno come lui che soffre abbastanza. La promozione? Ognuno pensi quello che vuole. La Coppa Italia? Faremo il possibile come sempre fatto, noi siamo questi, chi pensa diversamente se ne farà una ragione.

Alessandro Rossi – Grande gioia e soddisfazione, dopo aver sofferto nella prima parte della partita. Poi nel quarto quarto la mia squadra ha avuto qualcosa in più rispetto a loro, come energia, e abbiamo sfruttato il fatto di aver aumentato l’intensità e trovato situazioni rapide. Grande premio per i giocatori.

( Da bolognabasket.org)