Fortitudo Bologna – Rimini, la sala stampa: le parole di Dalmonte e Ferrari

Le parole dei due coach alla fine della partita.

Dalmonte – Parto dai primi 20’ perché i numeri non mentono mai. Avevamo concesso 7 rimbalzi in attacco e avevamo perso 8 palloni, quindi loro avevano tirato 11 volte più di noi. Noi abbiamo preso i nostri tiri, ma con così pochi possessi non siamo riusciti a convertire. Dopo sono calate le perse, da 8 a 2, e abbiamo concesso di meno a rimbalzo forzandoli comunque a tirare al 38%, quindi esponendoci ad un numero di offensivi concessi alto. Però è aumentata la concentrazione, e abbiamo aumentato le percentuali nostre. Cosa non è cambiato, e per questo faccio i complimenti ai miei, è stato l’atteggiamento difensivo: mai un passo indietro, sempre la giusta attenzione, qualche errore ma ogni giocatore ha fatto il proprio. 68 punti concessi, 34 e 34, bravissimi tutti perché anche in attacco c’è stata la necessaria capacità di leggere le situazioni. Ce la siamo passata, 4 giocatori in doppia cifra e uno a 8 punti. Chiaro che sui rimbalzi dovremo ancora migliorare, anche per chiudere il cerchio della produzione difensiva. Ma è anche chiaro che se porti gli avversari a sbagliare tanto, è numericamente inevitabile che qualcosa venga concesso e non dimentichiamo che Rimini aveva ottimi rimbalzisti. Teniamoci stretto il 38% con cui li abbiamo fatti tirare. Italiano? Grande contributo, se è stato in campo vuol dire che è stato funzionale alla squadra.

Ferrari – Non è che ci sia mancato il coraggio, ma con Johnson che non si è mai allenato e altre problematiche il risultato non è arrivato. La classifica è questa, ma possiamo fare dei passi in avanti senza perdere fiducia. (Link conf stampa: https://youtu.be/ki7TjQbM3ac )

(Fonte bolognabasket.org)