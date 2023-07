Fortitudo Bologna, si va verso la cessione ad una NewCo

By

Con la presente nota congiunta, i Signori Gianluca Muratori e Stefano Tedeschi comunicano di aver raggiunto un accordo per il trasferimento delle quote di Club Fortitudo (facenti riferimento a Consorzio Innova) ad una NewCo che assumerà l’intero controllo gestionale/operativo di Club Fortitudo, Fortitudo Pallacanestro e Academy. I rispettivi Consulenti stanno predisponendo le clausole contrattuali per arrivare, nel più breve tempo possibile, all’atto notarile di cessione.

Uff stampa Fortitudo Pallacanestro Bologna 103