Fortitudo Bologna – Torino, la sala stampa: le parole di Dalmonte e Ciani

Le parole dei due coach al termine della gara.

Dalmonte – Sicuramente dispiace, e comprendo il disappunto. Io devo guardare avanti, senza abbassare la testa, e fin da martedì cercheremo di lavorare con più continuità per avere ritmo e confidenza migliori sia in attacco che in difesa. Il mio unico rammarico è stato quello di non aver spinto la squadra ad andare maggiormente in area piuttosto che tentare spesso da 3 punti, la distribuzione dei tiri non è stata corretta. Non c’è stato equilibrio, anche se molti tiri sono stagi figli delle loro scelte difensive. Ma avrei potuto spingere la squadra ad investire meglio in area. In difesa abbiamo cercato di limitare i loro punti più forti, ma siamo stati puniti dai loro cambi difensivi negli ultimi secondi della azione, aspetto che dovremo aggiustare. Aggiungiamo giorni per stare insieme e sistemare alcuni aspetti, ma non deve essere un nascondiglio: questo gruppo ha bisogno di stare più insieme nel corso della settimana. Sono stati bravi loro a collassare in area, lasciandoci spazi da lontano. Nel finale ho preferito restare con lo stesso quintetto perché era in ritmo, poi chiaro che a risultato chiuso avrei fatto altre scelte, pensavo che i giocatori scelti avessero preso il ritmo corretto. Poteva essere un tiro evitabile subito e uno comodo realizzato, e le considerazioni erano ribaltate. Aradori? Stava bene, scelta mia.

Ciani – Mi complimento con i miei per la grande impresa, dopo alcune sconfitte e tanti infortuni non ancora risolti. Ma eravamo venuti qui convinti che prima o poi saremmo riusciti a trovare i risultati di cui siamo capaci. Con ordine, organizzazione e atteggiamento abbiamo trovato le energie per non far scappare la Fortitudo dopo aver sprecato un certo tesoretto, e nel finale siamo stati più lucidi.

(Da bolognabasket.org)