Fortitudo Bologna – Udine, Dalmonte: “Connessi e sintonizzati allo stesso modo sul dove prendere vantaggi”

Le parole di coach Dalmonte in vista della delicata sfida casalinga contro Udine: “Archiviati pensieri, parole e giudizi, ora è il momento delle azioni, con la spinta della mia totale fiducia e confidenza per portare la squadra ad accettare una partita difficile. Udine ha una base tecnica affidata al talento di Briscoe, Gentile e Sherrill, e noi dovremo cercare di limitare questi giocatori estendendo l’attenzione anche agli altri. Noi in attacco dovremo, specie in casa, avere una produzione in campo aperto superiore alla normalità, ed essere tutti sintonizzati per capire dove prendere vantaggi.

Dobbiamo avere una produzione a campo aperto rispetto alla normalità e una lettura di squadra dove bisogna essere connessi e sintonizzati allo stesso modo sul dove prendere vantaggi. Io penso che sia per il nostro recente passato e prossimo futuro una delle partite dove la partita è la motivazione stessa senza trovarne altre. E’ legittimo da parte della società esprimere ol proprio pensiero con un incontro tra loro e i giocatori. La squadra penso sia consapevole di dove siamo e su cosa ci aspetta.

Maturità e senso di responsabilità ci sono. Sono certo di un grande senso responsabilità nell’affrontare la partita e la presenza di fare bene e meglio in tutto ciò che è nostro sia a livello difensivo è offensivo. Analisi condivisa sulle situazioni da correggere: è necessario non essere frenati da un errore che può capitare ma essere bravi a resettare subito; dobbiamo superare questo per andare lontano”.