Fortitudo Bologna – Urania Milano, la sala stampa: le parole di Caja e Villa

Le parole dei due coach al termine della gara.

Caja – “Abbiamo fatto un’ottima partita difensiva, solida e attenta fin dall’inizio, tenerli al 38% al tiro lo dimostra. Tante risposte in attacco, quella di Conti su tutti. La sua prova è stata di grande impatto e merita questa soddisfazione perché lavora duro. Ha fatto molto bene anche Fantinelli al rientro. E’ un’altra buona vittora di squadra che ci fa proseguire bene il nostro campionato. Giuri in arrivo? Non è una domanda che va posta a me ma a Basciano, ci sta lavorando lui. Non abbiamo mai messo in discussione un giocatore in particolare, abbiamo solo detto che cerchiamo un lungo e un piccolo, vediamo se qualcosa andrà in porto e allora ne parleremo. Un augurio di Pasqua a tutti e soprattutto ai nostri tifosi calorosissimi anche stasera”

Villa – “Certamente una partita per noi complicata da interpretare. L’abbiamo approcciata bene ma poi la Fortitudo ci ha fatto faticare sotto molti aspetti. Noi non siamo una squadra che ama giocare con questa intensità e alla lunga, soprattutto nel finale, abbiamo concesso davvero troppo”.

(Da bolognabasket.org)