Fortitudo Bologna-Urania Milano, la sala stampa: le parole di Dalmonte e Villa

Le parole dei coach al termine della sfida.

Dalmonte – Ci sono due giorni inutili in un anno, ieri e domani. E oggi è ancora oggi, per cui chiedo alla mia squadra di essere soddisfatta per il risultato e per il secondo tempo. Siamo assolutamente consapevoli di quello che è successo prima e ce lo dobbiamo ricordare, ma oggi siamo soddisfatti e domani ci pensiamo. Partita strana, abbiamo concesso 17 rimbalzi in attacco contro una squadra che ha tirato 44 volte da 3 punti portando a tanti rimbalzi lunghi che non siamo riusciti a gestire, abbiamo concesso tanti punti facili nei primi 20’ che hanno fatto la differenza. Abbiamo combattuto nelle modalità corrette dopo l’intervallo, facendo segnar loro solo 18 punti. Un pensiero a Panni, ora facciamo un allenamento e mezzo prima di Torino. Per noi deve essere importante tenerci l’emotività di questa partita senza pensare a ieri e senza farci fuorviare dal domani. Il pubblico ha manifestato legittimamente il suo sentire, dobbiamo prenderne nota. Noi abbiamo le qualità per essere differenti rispetto ai primi 20’, dobbiamo prenderne coscienza e, oltre a pensarlo, metterlo in pratica. Dobbiamo avere serenità e rispetto per le opinioni, come prima cosa, oltre che per noi. E dobbiamo spostare l’attenzione verso le nostre azioni, verso i nostri doveri da buttare dentro il campo. Non è semplice trovare questo equilibrio ma è necessario: rispettare le opinioni di tutti, e avere una grande freddezza per non farci da queste spostare. Questo è un passaggio fondamentale, non specifico di questa sera ma assoluto.

Villa – Complimenti alla Fortitudo per come ha saputo cambiare dopo l’intervallo, mentre noi non siamo stati capaci di reagire alla loro reazione. E’ salita la fisicità e noi ci siamo solo lamentati di questa cosa senza fare nulla per cambiare le cose.

(Da bolognabasket.org)