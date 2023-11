Fortitudo Bologna – Verona, la sala stampa: le parole di Caja e Ramagli

Le parole dei coach al termine della gara.

Caja – Intanto complimenti a Verona per la vittoria meritata. Noi siamo andati a sprazzi, c’è stato carattere e orgoglio dai ragazzi della panchina che ci hanno dato un grande contributo. Sono stati tutti pronti, siamo riusciti a mettere la testa avanti, ma alla fine più bravi loro. Non è stata una buona settimana di allenamenti, i titolari non erano pronti e loro lo sapevano. Troppe perse, palle vaganti, morbidità mentale, avevo spesso fatto i complimenti per il lavoro serio ma loro sanno che questa settimana è stata diversa. Oggi qualcuno era pronto ed altri no. La A2? Non ci fosse stata questa settimana di allenamenti sarebbe stato un bilancio positivo, siamo primi, 2 punti di vantaggio sulla seconda, risultato non aspettato ma frutto di un lavoro serio fatto lungo tutto questo periodo. Siamo arrivati sempre pronti alle partite, tutti hanno dato un grande contributo, oggi c’è anche stata una crescita dei ragazzi che ci potevano dare una mano, siamo molto contenti. Ci sono squadre competitive, ci sono squadre con giocatori di esperienza, noi abbiamo qualcuno non ancora pronto, ma nella media generale sono più le gare positive. Udine è stata archiviata da parte mia per i tanti meriti loro, oggi anche in una giornata storta siamo stati competitivi. Poteva mancarci qualcosa ma ci stiamo lavorando. Andiamo avanti sapendo di dover fare il meglio possibile.

Ramagli – Partita dura, spigolosa, intensa, vinta riuscendo a non lasciare alla Fortitudo il suo classico gioco in casa. Contento per la squadra, venivamo da due bastoste: c’è sacrificio, disciplina e tanto carattere. Non volevo venire qua e fare 40’ di zona, sarebbe stata una scelta da perdente, abbiamo giocato la nostra partita davanti ad esterni che non hanno eguali come stazza e lunghi fisicamente ottimi. Nel primo tempo li abbiamo superati da questo punto di vista, poi ci siamo pareggiati e la partita è stata vinta con contropiedi che sono stato ossigeno puro.

(da bolognabasket.org)