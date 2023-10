Fortituo Bologna – Orzinuovi, la sala stampa: le parole di Caja e Zanchi

Le parole dei coach al termine della gara.

Caja – Abbiamo avuto un buon impatto sulla partita, poi ci siamo un po’ rilassati pensando che potessimo vincere per inerzia, e così non è stato. Dobbiamo capire che dobbiamo conquistarci ogni possesso della partita, altrimenti gli avversari se li lasci liberi fanno canestro. Abbiamo subito troppo, e all’intervallo ci siamo detti che serviva maggiore attenzione, avendone una buona risposta: non abbiamo più subito uno contro uno, siamo andati meglio a rimbalzo, indirizzando la partita su binari nostri e giocando in velocità, coinvolgendo tutti in attacco. Poi, come successo a Trieste, gli ultimi minuti non li abbiamo giocati e non so perché: a Trieste per 3’ non abbiamo segnato, oggi abbiamo tolto le mani dal manubrio, ma detto questo siamo molto, sottolineo molto, contenti per la vittoria: non c’è mai niente di scontato, e ogni cosa va conquistata. Altra partita vinta, e non è una cosa dovuta. Sappiamo su cosa dobbiamo migliorare. Il quintetto ha fatto bene, quanto gli altri ragazzi possano migliorare lo sa solo il Padreterno, noi lavoriamo anche nei giorni liberi, si impegnano tanto, speriamo di portarli ad un buon livello. Ma se il quintetto gioca questa pallacanestro competitiva è anche per il contributo di tutti negli allenamenti quotidiani, e quello è il loro compito. Loro stanno dando il massimo e continuiamo così. I protagonisti? Intanto quelli che tirano fuori i soldi, io è 30 anni che faccio questo lavoro, penso di averlo fatto bene e sono contento di quello che sto facendo. La società mi mette nelle condizioni migliori per lavorare, nessuno si mette di intralcio e i ragazzi si allenano bene. Nella mia carriera, senza falsa modestia, è successo spesso.

Zanchi – La Fortitudo gioca un altro campionato, e a tratti si è visto. Poco da recriminare, il divario è questo, anche se abbiamo concesso troppo a rimbalzo. Per salvarci dobbiamo difendere meglio. Bologna adesso è la squadra che gioca meglio, e non perdona nulla. I campionati sono lunghi, ora girano come un orologio senza punti deboli, vediamo cosa capiterà se si incepperà qualcosa.

(Da bolognabasket.org)